La muerte de Oscar “El Negro” González Oro, a los 74 años, generó una profunda conmoción en el mundo de la radio y el espectáculo. El reconocido periodista falleció este viernes 25 de septiembre en Uruguay, país donde se había instalado después de alejarse de los medios.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), Daniel Hadad, empresario de medios y amigo del conductor, se refirió al deterioro de su salud y a las dificultades que atravesó durante los últimos meses.

“Una mañana difícil para todos los que estuvimos con él o lo conocimos. Se fue un gran tipo”, comenzó diciendo Hadad, visiblemente conmovido por la noticia.

El empresario destacó la trayectoria de González Oro y diferenció al personaje que el público conocía de la persona que existía detrás del micrófono.

Video: eltrece

“Mucha gente lo conoció como el personaje que era genial en la radio, un tipo que es de las últimas revoluciones de la radio, pero detrás de ese personaje había una persona, con una sensibilidad muy especial”, expresó.

La enfermedad que atravesaba El Negro González Oro

Durante la entrevista, Daniel Hadad hizo referencia a la enfermedad que afectaba al periodista y describió el difícil momento que atravesó en Uruguay.

“En los últimos años se fue a Uruguay, él estaba atravesado por una enfermedad compleja y en los últimos meses fue realmente difícil. Le imposibilitaba moverse, se caía seguido, fue feo el final”, relató.

“En los últimos años se fue a Uruguay, él estaba atravesado por una enfermedad compleja y en los últimos meses fue realmente difícil. Le imposibilitaba moverse, se caía seguido, fue feo el final”. Daniel Hadad.

Sus declaraciones expusieron la gravedad del deterioro físico que había experimentado González Oro en el último tiempo. Según el testimonio de Hadad, el periodista atravesaba dificultades para desplazarse y había comenzado a evitar el contacto con sus amigos.

“A los amigos no quería vernos, no quería que tuviéramos esa imagen de él. A veces le hacíamos caso y a veces no”, contó el empresario sobre la decisión del conductor de mantener cierta distancia durante esa etapa.

Quién encontró sin vida a Oscar González Oro

En otro tramo de su relato, Hadad explicó cómo se conoció la noticia de la muerte del periodista y mencionó a la persona que estaba a su cuidado.

“Esta mañana nos despertamos con la noticia de su muerte. La enfermera del turno mañana fue la que vio que ya no estaba más”, señaló.

Conmovido, el empresario cerró ese momento de la entrevista con una reflexión sobre el legado que dejó su amigo: “Oscar pasó a otro lugar y nos deja un montón de recuerdos”.

Daniel Hadad recordó la trayectoria de El Negro

Además de referirse a sus últimos días, Hadad hizo un repaso por algunos de los momentos más importantes de la carrera de González Oro, una figura central de la radio argentina.

El conductor alcanzó gran popularidad al frente de “El oro y el moro”, el histórico ciclo de Radio 10, donde construyó un vínculo cercano con su audiencia a través de su estilo de conducción y su personalidad al aire.

El empresario, fundador de la emisora, destacó el impacto que tuvo el periodista en la radio y la huella que dejó entre sus colegas y oyentes.

La reflexión de Hadad sobre la pandemia y el retiro del periodista

En el cierre de sus declaraciones, Daniel Hadad vinculó el aislamiento que se produjo durante la pandemia con el proceso que atravesó González Oro en los años posteriores.

“Yo creo que la pandemia de alguna manera fue culpable de que él no se haya podido tratar como debería. Es algo que en pandemia se podría haber prevenido”, sostuvo.

Y agregó una reflexión personal sobre ese período: “Ese aislamiento que cada uno vivió como pudo para mí fue el origen del fin de El Negro”.

La afirmación forma parte de la interpretación personal de Hadad sobre el impacto de la pandemia en la vida del periodista. No se presentó como una explicación médica confirmada de su fallecimiento.