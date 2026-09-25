Nancy Dupláa y Pablo Echarri lograron convertir su hogar en mucho más que una vivienda. La pareja creó un verdadero refugio familiar en el que el diseño rústico, los materiales naturales y la vegetación se combinan para darle a cada espacio una identidad propia.

A lo largo del tiempo, los actores renovaron por completo la propiedad y adaptaron sus ambientes a las necesidades de la vida cotidiana. En ese proceso, buscaron conservar parte de la esencia original de la casa, pero incorporaron detalles que reflejan su estilo y su manera de vivir.

Uno de los elementos que más se destacan son los grandes ventanales de madera, protagonistas de distintos sectores de la vivienda. Además de permitir el ingreso de abundante luz natural durante buena parte del día, funcionan como un puente entre el interior y el exterior.

(Foto: Instagram @duplaa_nancyok)

ASÍ ES LA CASA DE NANCY DUPLÁA Y PABLO ECHARRI

Dentro de la casa de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, la madera y el hierro también tienen una presencia importante y son parte fundamental de la estética rústica que caracteriza a la propiedad. En el living y el comedor, la amplitud de los ambientes y la circulación fluida permiten acompañar la dinámica familiar y generan una sensación de comodidad.

La ambientación combina muebles de líneas simples, texturas naturales y detalles artesanales, junto con una paleta de tonos cálidos que aporta armonía a los distintos ambientes. La intención parece ser clara: conseguir espacios funcionales y cómodos, pero sin perder personalidad.

En la decoración también conviven elementos contemporáneos con guiños al estilo campestre. Lo reciclado comparte lugar con piezas más modernas, en una combinación que mantiene una estética coherente y acogedora.

(Foto: Instagram @duplaa_nancyok)

La casa, de esta manera, no responde a un único estilo decorativo. Por el contrario, la mezcla de materiales, muebles y objetos permite construir una identidad propia, con una impronta relajada y familiar.

Además del jardín, las plantas aparecen en balcones, patios internos y distintos rincones del interior, aportando frescura y reforzando la conexión con el entorno. La relación entre los espacios interiores y exteriores es, justamente, uno de los principales ejes de la vivienda. Los ventanales, la luz natural, la madera y las texturas orgánicas generan un diálogo permanente entre ambos sectores.