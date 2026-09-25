El teatro se prepara para recibir “Cuando la esperanza no alcanza”, una nueva comedia de puertas que propone una noche en la que nada será lo que parece.

La obra tendrá sus primeras funciones durante octubre de 2026 en Teatro El Escape, ubicado en Calle 44 N.º 1443, La Plata.

Las funciones serán los viernes 9, 16, 23 y 30 de octubre a las 21.

De qué trata “Cuando la esperanza no alcanza”

La historia transcurre durante una noche de tormenta, cuando tres parejas llegan a cenar al resto-bar A Puertas Cerradas. Lo que parece ser una simple reserva terminará convirtiéndose en el escenario perfecto para que secretos del pasado vuelvan a aparecer.

Laura, la dueña del restaurante, descubre que entre los comensales estará Carlos, el hombre que años atrás la abandonó poco antes de casarse. Con la complicidad de Esperanza, una carismática y explosiva moza venezolana, Laura comienza a imaginar una pequeña venganza.

Sin embargo, nada saldrá como estaba planeado.

Ficha técnica de “Cuando la esperanza no alcanza”

Producción: GC Producciones

Dramaturgia: Gabriela Castelli

Dirección de actores: Mónica Buscaglia

Asistencia de dirección: Vera Pisano

Musicalización: Sergio Perotti

Diseño y operación de luces: Manuel Garzo

Escenografía: Mercedes Barragán

Duración aproximada: 70 minutos

El elenco de “Cuando la esperanza no alcanza”

La obra cuenta con un elenco integrado por Virna Mianzan, Sergio Matheos, Gabriela Castelli, Natalia Giliberti, Claudia Scornik, Patricio Pastor, Guillermina Massone y Juan Mazzoleni.

Entradas “Cuando la esperanza no alcanza”

Las entradas ya se encuentran disponibles en Alternativa Teatral.