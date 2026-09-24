La cartelera porteña suma una nueva apuesta con el desembarco de The Old Man and the Old Moon en la Sala Picasso del Paseo La Plaza.

El estreno será el miércoles 9 de septiembre a las 20:00 y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.

La obra, producida por ANVY Producciones y dirigida por Susana Golletti, propone un viaje escénico donde la imaginación y la música en vivo son protagonistas.

El back de The Old Man and the Old Moon

La historia de “The Old Man and the Old Moon” en versión local

La pieza, adaptada íntegramente al español, narra la vida de un hombre cuya misión es cuidar la luna cada noche, asegurándose de que siga su curso.

The Old Man and the Old Moon. (Fotos: Prensa)

Su rutina se ve alterada cuando su esposa decide partir en busca de algo que la llama más allá del horizonte. Ante esa decisión, el protagonista deja atrás todo lo conocido y se embarca en una travesía por mar para ir tras ella.

“Durante el recorrido atraviesa tormentas, pueblos, encuentros y despedidas que transforman la travesía exterior en una experiencia profundamente humana”, explicaron desde la producción.

Un universo escénico artesanal y transformable

La puesta en escena se destaca por su carácter artesanal: objetos, cuerpos, música en vivo y juegos de luces construyen diferentes espacios frente al espectador.

The Old Man and the Old Moon. (Fotos: Prensa)

“A través de mecanismos simples, sombras y elementos de fácil desplazamiento, la escenografía acompaña el movimiento constante de la obra y permite que la historia se construya frente a los ojos del público, apelando a la imaginación y a una teatralidad viva”, detallaron los responsables del espectáculo.

Bajo la dirección musical de Nacho Pelaezz y Sebastián Aldea Dávila, la obra invita a vivir una experiencia que, según Golletti, “no busca ser observada desde afuera, sino atravesada”.

El elenco coral y la invitación al público

El elenco está integrado por Pato Witis, Juan Alvarez Prado, Julian Rubino, Jerónimo Dodds, Guadalupe Devoto, Mariano Botindari, Gonzalo García Gualtieri, Alejo Caride, Martin Bergman, Bautista Alegre, Violeta Dieguez y Caro Ibarra.

The Old Man and the Old Moon. (Fotos: Prensa)

Todos los intérpretes actúan, narran, cantan, tocan instrumentos y participan activamente de la construcción del universo escénico.

“La intención es que el público se deje llevar por el recorrido, imagine aquello que no se muestra de manera literal y pueda salir de la sala con la sensación de haber ido lejos y, quizás, haber vuelto distinto”, expresaron desde la producción.

The Old Man and the Old Moon. (Fotos: Prensa)

Las funciones de “The Old Man and the Old Moon” serán los miércoles a las 20:00 en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las entradas ya están disponibles en Plateanet.