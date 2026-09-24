Pampita Ardohain se convirtió en tendencia absoluta este jueves tras cometer un error en sus historias de Instagram que involucró a la China Suárez. La modelo reposteó por error una de las publicaciones de la actriz en sus historias y revolucionó las redes.

Tras el revuelo, las especulaciones sobre cuál habría sido la verdadera intención de la conductora y el escándalo vintage que reflotaron en X sobre la interna con una reconocida marca internacional para la que Eugenia ya no trabaja y que ahora es embajadora Carolina, esta última reaccionó con un divertido meme que no tardó en volver a viralizarse.

La reacción viral de Pampita tras su repost a la China Suárez (Foto: Instagram).

Lejos de mantenerse en silencio o emitir un comunicado formal, Pampita optó por el humor para descomprimir la situación. Compartió una historia en su cuenta oficial en la que aparece un conocido meme de un humorista acompañado por la desopilante y clásica frase: “No me quemes...”, tomándose con absoluta ironía el revuelo generado por su fallido movimiento.

EL ERROR 2.0 DE PAMPITA CON LA CHINA QUE REAVIVÓ UNA POLÉMICA

Este inesperado error de Pampita reavivó una interna de pasarelas y contratos publicitarios muy comentada en el mundo de la moda y el espectáculo.

El antecedente de la China: En su momento, trascendió que la China Suárez habría dejado de trabajar con la prestigiosa marca internacional Carolina Herrera a raíz de los distintos escándalos mediáticos que rodearon su vida privada.

La China Suárez fue embajadora de la firma Carolina Herrera en Argentina durante años y luego fue Pampita quien ocupó su lugar hasta la actualidad (Foto: captura de X/@cuentadelgato)

El desembarco de Pampita: Tras ese distanciamiento, fue Pampita quien comenzó a consolidar un vínculo estratégico con la firma, al punto de representar a la marca a nivel internacional. De hecho, esta misma semana Pampita deslumbró en el desfile oficial de Carolina Herrera en Nueva York, en el marco de la New York Fashion Week.

Pampita en la semana de la moda en Nueva York en el desfile de Carolina Herrera (Foto: Instagram/@ecomedios).

La foto de China Suárez luciendo un diseño de esa firma y la reacción de Pampita cayó como una bomba en las redes, donde los usuarios aseguran que “no hay casualidades en el mundo de la farándula”.

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