Dante Gebel regresará al Estadio José Amalfitani para presentar una nueva edición de “El Superclásico de la Juventud”, el multitudinario espectáculo que nació en la Argentina y que, tres décadas después, volverá al escenario donde todo comenzó. La cita será el viernes 18 de diciembre a las 21 horas.

El show busca recuperar la energía de aquellos grandes encuentros que combinaron la estética y el despliegue de un mega concierto con un mensaje vinculado a la fe, los valores y la búsqueda de un propósito. La propuesta está abierta a jóvenes de distintos credos y religiones y apunta a reunir tanto a quienes participaron de los primeros Superclásicos como a las nuevas generaciones.

Dante Gebel (Foto: Prensa)

La historia del espectáculo comenzó en Vélez en 1996 y luego pasó por algunos de los escenarios más emblemáticos del país. Entre ellos estuvieron River en 1997, el Obelisco en 1998, Boca en 2000, nuevamente Vélez en 2004, River en 2005 y 2013 y el Estadio Único de La Plata en 2011. Además, el formato se presentó durante las últimas décadas en distintas ciudades y países de Latinoamérica.

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UNA NOCHE PARA VOLVER A VIVIR EL SUPERCLÁSICO

A 30 años de aquella primera convocatoria multitudinaria, Gebel propone regresar al punto de partida con un espectáculo pensado para distintas generaciones. El encuentro tendrá nuevamente como eje la combinación entre un gran show y un mensaje de fe, valores y propósito, manteniendo el espíritu que caracterizó al evento desde sus comienzos.

La presentación se realizará el viernes 18 de diciembre a las 21 en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Las entradas se encuentran a la venta a través de All Access. Según la información del espectáculo, no podrán ingresar menores de 3 años, mientras que los mayores de esa edad deberán contar con ticket; los menores de 14 años tendrán que asistir acompañados por un adulto responsable.

Dante Gebel (Foto: Prensa)

Así, “El Superclásico de la Juventud” volverá a Vélez para celebrar sus tres décadas de historia y reencontrarse con un público que atravesó distintas generaciones. El escenario será el mismo en el que Gebel realizó aquel primer encuentro en 1996, ahora con una nueva convocatoria prevista para diciembre.

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