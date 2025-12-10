El Gran Rex se vistió de fiesta este martes para recibir una función muy especial del PresiDante Tour Argentina, el show protagonizado por Dante Gebel que mezcla humor, reflexión y una puesta en escena única.

La noche no solo estuvo marcada por el carisma del orador, sino también por la presencia de un verdadero desfile de figuras del espectáculo. Fátima Florez, Miguel Ángel Rodriguez, Graciela Alfano, Rolando Barbano, Marina Calabró, Miguel Del Sel, Daddy Brieva, Julián Weich, Gastón Pauls, Soy Rada, Yuyito González, Manuel Wirzt y Darío “Chino” Volpato fueron algunos de los famosos que dijeron presente y se lucieron con sus mejores looks.

Graciela Alfano apostó por un look elegante y sofisticado, mientras que Fátima Florez sorprendió con un outfit audaz y lleno de brillo. Rolando Barbano y Marina Calabró se mostraron juntos y sonrientes, y Miguel Ángel Rodriguez optó por la sobriedad clásica.

LOS FAMOSOS ASISTIERON AL CIERRE DE LA GIRA DE DANTE GEBEL EN EL GRAN REX

Eduardo "Coco" Fernández (Foto: Movilpress)

Pablo Codevila (Foto: Movilpress)

Agustín "Soy Rada" Aristarán (Foto: Movilpress)

Amalia "Yuyito" González (Foto: Movilpress)

Gabriela Sobrado (Foto: Movilpress)

Matías Vázquez (Foto: Movilpress)

Sebastián "Pampito" Perelló (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Manuel Wirzt (Foto: Movilpress)

Adrián "Maravilla" Martínez y pareja (Foto: Movilpress)

Miguel Del Sel (Foto: Movilpress)

Darío “Chino” Volpato (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Matías Santoiani (Foto: Movilpress)

Pía Shaw (Foto: Movilpress)

Julián Weich (Foto: Movilpress)

Virginia Demo (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Nara Ferragut (Foto: Movilpress)

Silvia Fernández Barrios (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Gastón Pauls (Foto: Movilpress)

Fátima Florez (Foto: Movilpress)

Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko (Foto: Movilpress)

Lisandro Carret (Foto: Movilpress)

rolando Barbano y Marina Calabró (Foto: Movilpress)

Miguel Ángel Rodriguez y pareja (Foto: Movilpress)

Rodrigo Tapari (Foto: Movilpress)

