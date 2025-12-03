Este sábado 6 de diciembre a las 23.15, la pantalla de eltrece se viste de gala para recibir a uno de los grandes del espectáculo argentino: Luis Brandoni.

El reconocido actor será el invitado especial de “La Divina Noche”, el ciclo conducido por Dante Gebel que regresó con todo y promete una velada llena de emociones, anécdotas y momentos únicos.

Foto: prensa La divina noche de Dante

El programa, que volvió con una serie de doce especiales, apuesta fuerte a la calidad: escenografía renovada, tecnología de punta y una enorme banda en vivo que acompaña cada emisión.

Foto: prensa La divina noche de Dante

CÓMO SERÁ EL REGRESO DE LA DIVINA NOCHE DE DANTE A ELTRECE

Además de los clásicos monólogos y los musicales que ya son marca registrada, Dante Gebel se luce con entrevistas distendidas y profundas, logrando que cada invitado se abra y comparta historias inéditas.

Foto: prensa La divina noche de Dante

Pero eso no es todo: en esta nueva temporada, La Divina Noche suma un toque de ficción con mini-series grabadas en los estudios de Hollywood, llevando la experiencia televisiva a otro nivel.

La producción ejecutiva está a cargo de Mario Pergolini, quien apuesta a un formato que combina lo mejor del espectáculo, la música y la ficción, todo en una misma noche.

La cita es este sábado, con Luis Brandoni como protagonista de una charla que promete risas, emoción y mucha televisión de calidad.