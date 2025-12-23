Este sábado 27 de diciembre a las 23.15, La Divina Noche de Dante traer de vuelta a la pantalla de eltrece nada menos que a Miguel del Sel, Chino Volpato y el ya entrevistado Dady Brieva con motivo del regreso de Midachi.

El trio humorístico está trabajando en su regreso, y tras la visita de Brieva al ciclo de Dante Gebel, ahora es el turno de que lo haga con sus históricos compañeros, con quienes tantas risas han provocado.

Midachi en La Divina Noche de Dante Gebel (Foto: gentileza eltrece)

El programa, que volvió con una serie de doce especiales, apuesta fuerte a la calidad: escenografía renovada, tecnología de punta y una enorme banda en vivo que acompaña cada emisión.

CÓMO FUE EL REGRESO DE LA DIVINA NOCHE DE DANTE A ELTRECE

Dady Brieva visitó hace unas semanas el programa de Dante Gebel y no esquivó ningún tema. En una entrevista a corazón abierto, el humorista contó los motivos que lo llevaron a involucrarse y opinar sobre la política argentina, un terreno que suele generar polémica y dividir aguas entre los famosos.

Durante la charla, Gebel fue directo y le preguntó: “¿Por qué te pusiste a opinar sobre política?”. Lejos de evadir la pregunta, Brieva respondió con total sinceridad y explicó que siente la necesidad de expresar lo que piensa, más allá de las consecuencias. “No me puedo callar”, aseguró el integrante de Midachi, dejando en claro que su compromiso con la realidad social y política del país es genuino.

El actor reconoció que su postura le trajo críticas y hasta algunos problemas en el ambiente artístico, pero sostuvo que no se arrepiente de haber dado su opinión. “Sé que a muchos no les gusta, pero yo no puedo mirar para otro lado”, remarcó, visiblemente convencido de su decisión.

DADY BRIEVA RECONOCIÓ SER “UN PSICÓPATA” FRENTE A DANTE GEBEL

En otro tramo de la entrevista, Dady Brieva reflexionó sobre el papel de los artistas en la sociedad argentina. “Tenemos una responsabilidad, porque la gente nos escucha”, afirmó. Para el humorista, es fundamental que quienes tienen un micrófono no se queden en silencio frente a los temas que afectan a la gente.

Brieva también habló sobre el costo personal de involucrarse en debates públicos. “A veces te la jugás y te va mal, pero prefiero eso antes que quedarme callado”, confesó. Además, destacó que su intención nunca fue generar odio ni confrontación, sino aportar su mirada y abrir el diálogo.

La visita de Dady Brieva al programa de Dante Gebel dejó momentos de mucha emoción y frases contundentes. El humorista repasó su carrera, habló de sus convicciones y no dudó en defender su derecho a opinar sobre la realidad argentina. “Yo soy así, no me sale otra cosa”, resumió Brieva, dejando en claro que su compromiso con la política y la sociedad es parte de su identidad.

“¿Dirías ‘de esto me arrepiento’?”, le preguntó Dante, y Dady le respondió: “No, porque hice fracasos recordables como Dadivertido, un montón… Pero me enseñarpon un montón de cosas, te lo juro. “¿Y de qué te arrepentís?”, insistió el conductor. “Te lo juro que de nada. Soy un psicópata. Ja, ja, ja, ja”, cerró el invitado.

