En una entrevista que no pasó desapercibida, Dante Gebel enfrentó una de las preguntas más picantes de la noche: Mario Pergolini le consultó sin rodeos si alguna vez pensó en postularse a presidente de la Argentina.
El reconocido conferencista y presentador de televisión no esquivó el tema y se sinceró frente a la audiencia.
La charla, que se dio en el marco del programa “Otro día perdido”, dejó en claro que Gebel no tiene intenciones de meterse en la arena política, al menos por ahora.
La respuesta de Dante Gebel sobre su futuro político
Durante la conversación, Pergolini fue al hueso y le preguntó a Gebel si veía posible una candidatura presidencial en su futuro.
El conductor, conocido por su estilo frontal, se mostró curioso por saber si el carisma y la llegada de Gebel al público podrían trasladarse a la política.
Gebel, fiel a su estilo, respondió con honestidad y descartó la posibilidad de lanzarse como candidato.
“No está en mis planes”, aseguró, dejando en claro que su vocación sigue ligada a la comunicación y el trabajo social, lejos de los cargos públicos.
Un referente que prefiere el micrófono antes que la política
A lo largo de su carrera, Dante Gebel se consolidó como una figura influyente en los medios y en el ámbito de las conferencias motivacionales.
Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones que suelen circular en redes sociales, el propio Gebel dejó en claro que no tiene aspiraciones políticas.
La entrevista con Pergolini sirvió para despejar dudas y confirmar que, por ahora, el conductor prefiere seguir inspirando desde el escenario y la pantalla, sin dar el salto a la política.