En una entrevista que no pasó desapercibida, Dante Gebel enfrentó una de las preguntas más picantes de la noche: Mario Pergolini le consultó sin rodeos si alguna vez pensó en postularse a presidente de la Argentina.

El reconocido conferencista y presentador de televisión no esquivó el tema y se sinceró frente a la audiencia.

La charla, que se dio en el marco del programa “Otro día perdido”, dejó en claro que Gebel no tiene intenciones de meterse en la arena política, al menos por ahora.

Foto: prensa

La respuesta de Dante Gebel sobre su futuro político

Durante la conversación, Pergolini fue al hueso y le preguntó a Gebel si veía posible una candidatura presidencial en su futuro.

El conductor, conocido por su estilo frontal, se mostró curioso por saber si el carisma y la llegada de Gebel al público podrían trasladarse a la política.

Foto: prensa

Gebel, fiel a su estilo, respondió con honestidad y descartó la posibilidad de lanzarse como candidato.

“No está en mis planes”, aseguró, dejando en claro que su vocación sigue ligada a la comunicación y el trabajo social, lejos de los cargos públicos.

Un referente que prefiere el micrófono antes que la política

A lo largo de su carrera, Dante Gebel se consolidó como una figura influyente en los medios y en el ámbito de las conferencias motivacionales.

Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones que suelen circular en redes sociales, el propio Gebel dejó en claro que no tiene aspiraciones políticas.

La entrevista con Pergolini sirvió para despejar dudas y confirmar que, por ahora, el conductor prefiere seguir inspirando desde el escenario y la pantalla, sin dar el salto a la política.