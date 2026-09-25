Una fuerte noticia judicial involucra a la familia de Tini Stoessel, Pepe Ochoa, LAM y América. Según informó Marina Calabró en su programa Primicias Ya, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco “Fran” Stoessel presentaron una medida cautelar que, inicialmente, había sido rechazada en primera instancia.

Sin embargo, la familia de la cantante apeló la decisión y el caso llegó a la Cámara, que finalmente resolvió revocar el fallo anterior y hacer lugar a un punto de la presentación: “Llegó la primera medida cautelar de los Stoessel. Alejandro, Fran y también Mariana, o sea, el padre, la madre y el hermano de Tini, presentaron una medida cautelar contra un colega”.

Según explicó la conductora, la primera instancia había desestimado el pedido, pero la familia apeló y obtuvo una resolución favorable en Cámara: “La primera instancia no les hizo lugar, y luego apelaron, fueron a Cámara y la Cámara les dio la derecha en un punto muy particular”, señaló.

El padre de Tini permanece internado desde principio de marzo.

A la hora de explicar el alcance de la resolución, Calabró utilizó una expresión contundente: “Traducido al castellano, esto es un bozal legal para Pepe Ochoa. Esto es contra Pepe Ochoa y va también, por extensión, contra LAM y también afecta a América”, explicó.

“La jueza de primera instancia desestimó y eliminó la medida que piden los Stoessel. Es decir, la jueza de primera instancia dijo no, no les hago lugar, no le pongo un bozal legal a Pepe Ochoa”, explicó.

Pero la Cámara tomó otra determinación: “Resuelve revocar esa decisión”, señaló Calabró, y agregó que el tribunal ordenó una serie de restricciones que alcanzan a Pepe Ochoa, América TV y LAM.

Pepe Ochoa (Movilpress)

La medida alcanza, según detalló la conductora, a “leer, transcribir, reproducir, difundir todo tipo de contenido vinculado a los resúmenes de tarjetas de crédito y débito, extractos bancarios, historiales de compras, pagos, deudas, créditos registrados en plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales” pertenecientes a Francisco Stoessel, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

Pero el alcance de la resolución no terminaría allí. Calabró explicó que también se ordenó que los involucrados se abstengan de difundir domicilios de entrega o datos de localización correspondientes a los integrantes de la familia.

Foto: Instagram (@elejercitodelam)

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LA MEJOR AMIGA DE TINI STOESSEL LA BANCÓ EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR: QUÉ DIJO

Mientras Tini Stoessel continúa llevando su música por distintos escenarios del mundo con Futttura, su amiga de toda la vida, Mercedes “Mechi” Lambre, regresó a la Argentina y habló en Puro Show sobre el presente de la cantante.

La actriz y cantante, que compartió elenco con Tini en Violetta, viajó a México para acompañarla durante sus shows y se convirtió nuevamente en uno de sus principales sostenes en medio del conflicto familiar que atraviesa la artista.

Sin embargo, a la hora de hablar públicamente sobre la situación, Mechi fue contundente y marcó un límite: no quiso revelar detalles de la intimidad de su amiga, aunque sí dejó en claro que está a su lado: “Es un tema que no me corresponde hablar a mí, pero sí es una persona que amo, que admiro y que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite en cada momento que lo necesite”, aseguró Lambre en diálogo con el programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Y agregó, con enorme cariño: “La amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”.

Según Mechi, el vínculo que construyeron desde entonces se mantuvo intacto y se transformó en una amistad prácticamente familiar: “Hace muchos años. Siempre fue así. Desde que nos conocimos siempre dijimos que éramos como hermanas, y lo seguimos siendo, porque las cosas genuinas generalmente no cambian”, expresó.

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

“Hay que cuidarla, es un privilegio. Y poderla acompañar como amiga y como artista, que me dé la oportunidad también como mujer de pisar esos escenarios donde realmente está lleno de gente, yo le agradezco mucho por darme el espacio”, siguió.

Mechi Lambre: “A Tini la amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo veía a Tini en medio de este contexto, Mechi volvió a evitar hablar por ella y destacó que la propia artista es quien debe decidir qué contar sobre su vida personal: “Como la ven todos”, respondió sobre cómo está su amiga. Y concluyó: “Creo que lo que dice y lo que tiene ganas de decir es un tema que la protagonista es ella y le corresponde hablar a ella”.