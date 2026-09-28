Facundo Moyano volvió a comunicarse con Moria Casán después de la extensa entrevista que brindó en La Mañana con Moria, donde habló del escándalo que lo tiene en el centro de la escena. La conductora reveló al aire el mensaje que recibió del político y contó qué fue lo que más le preocupó después de ver la repercusión de sus declaraciones.

“Él ayer me escribió, yo también le escribí agradeciendo. Me dijo ayer que ya no estaba en el país”, comenzó diciendo Moria, quien explicó que la entrevista tuvo una enorme repercusión en redes sociales. “Fue meme, fue viralizado, tuvo más de un millón y cuantos de views”, detalló.

“Facundo me puso ‘Moria, yo ya no estoy en la Argentina. Salí al aire con vos porque me iba. El caso ya está terminado. Ni loco saldría con otro (medio). Te elegí a vos y gracias nuevamente por el espacio y por defenderme’”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Pero hubo otro detalle del mensaje que llamó especialmente la atención. Moyano sabía que el programa iba a emitir una segunda parte de la entrevista este lunes 28 de septiembre y quiso saber cómo había quedado frente a la audiencia: “Sé que van a pasar la segunda parte. Ojalá haya salido todo bien. ¿Te parece que estuve muy mal en la segunda parte?”, le preguntó el político a Moria, según contó ella.

Por último, la conductora defendió la posibilidad de que el político pudiera expresar su versión: “Le dije ‘Si esto es tu verdad, si esto es lo que vos necesitás, yo no te puedo juzgar, porque viniste por tu verdad, mi amor. ¿Cómo va a ser mal decir, hacer tu catarsis?’. Gente, la verdad molesta más que la mentira”, cerró.

Moria Casán: “Facundo me puso ‘sé que van a pasar la segunda parte. Ojalá haya salido todo bien. ¿Te parece que estuve muy mal en la segunda parte?’”.

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LA DRÁSTICA DECISIÓN DE FACUNDO MOYANO TRAS EL ESCÁNDALO CON CANDELA ARIZAGA

Facundo Moyano volvió a hablar públicamente sobre el escándalo que se generó en torno a su vínculo con Candela Arizaga y dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. En La Mañana con Moria, el político aseguró que no busca “limpiar su imagen” ni convencer a nadie, pero anticipó una contundente decisión contra quienes hicieron determinadas acusaciones en su contra.

Facundo remarcó que no está interesado en entrar en una disputa para demostrar que tiene razón con lo que dijo ante la Justicia en el caso con Candela: “Yo no es que discuto con un periodista para tener razón. Yo no quiero tener razón, pero yo tengo la verdad”, sostuvo.

El momento más contundente llegó cuando el político se refirió a las versiones que circularon en distintos medios y redes sociales. Según explicó, está dispuesto a tomar medidas legales cuando se lo vincule con la comisión de delitos: “Yo los voy a denunciar (a los medios)”, aseguró Moyano.

Foto: Captura (eltrece)

“A mí no me interesa pelearme. Me interesa la verdad. No puedo permitir, y creo que nadie debe permitir, que se diga que alguien cometió delitos y que todos puedan decir cualquier cosa, que es gratis”, siguió.

Y cerró, firme con su postura, en el programa de eltrece: “Por ser alguien del poder, sigo siendo inocente hasta que se muestre lo contrario”.