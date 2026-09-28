La aversión de Lali Espósito a la institución del matrimonio quedó atrás, y ahora Pedro Rosemblat filtró detalles de su casamiento con la cantante.

“Por iglesia no creo, y por civil sí. Sino, no es un casamiento. (...) ¡Y por supuesto que me voy a poner un traje!”, afirmó el streamer estrella de Gelatina.

Tras enfatizar que va a ser una unión con todo el rigor “legal”, Pedro descartó firmar un contrato prenupcial: “Es mucho y no sé si sea una figura legal que exista en Argentina”.

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

“Por supuesto que no va a haber políticos invitados. Es mi casamiento”, aclaró en medio de especulaciones con que se lanzaría a la competencia electoral.

Además, se escandalizó cuand le preguntaron si convocarían a 300 invitados: “Es una ceremonia íntima”.

Despedida de soltero y luna de miel

En cuanto a la despedida de soltero y la luna de miel, Pedro eludió definiciones.

Lali Espósito fue a ver a Pedro Rosemblat en su debut en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

“Sospecho que despedida de soltero va a haber, pero no está del todo definido dónde sea. Supongo que algo haré, teníamos ganas de hacer un viajecito a ver un recital. Hay que conversar si lo hacemos juntos con Lali”.

“No sé dónde será la luna de miel”, aseguró.