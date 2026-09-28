El sábado 25 de septiembre se cumplió el sueño de miles de fanáticos: Tini Stoessel y Lali Espósito compartieron escenario por primera vez y sorprendieron con una presentación realmente inolvidable. Vestidas ambas de novias, cantaron juntas “Like a Virgin” de Madonna y “1Amor”.

En medio del escándalo económico y familiar que atraviesa, Tini decidió aceptar la propuesta de Lali y sorprendió con un look renovado. Además de estar vestida completamente de blanco, la artista lució el cabello de color lila, lo que muchos relacionaron con un viejo tweet de su padre, Alejandro Stoessel.

“¿Sabes cómo se dice LALI al revés? LILA, porque es casi Violetta", publicó el productor el 1 de junio de 2013 en su cuenta de X, alimentando en ese entonces la rivalidad que supuestamente existía entre su hija y Lali. Ahora, muchos recordaron el tweet y lo relacionaron con la actitud de Tini en River.

La desopilante teoría sobre el pelo de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito (Foto: Instagram @gossipeame)

LA EMOTIVA REFLEXIÓN DE TINI STOESSEL EN REDES

A horas de su presentación en River, Tini Stoessel recopiló algunas de las mejores imágenes de la noche y compartió una emotiva reflexión a través de su cuenta de Instagram. Para iniciar, citó a Lali Espósito: “Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

Tini Stoessel y Lali Espósito, juntas en River (Foto: Instagram @tinistoessel)

Más adelante, escribió: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”.

Por último, le agradeció directamente a su colega al decir: “Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”. Y también mencionó a Marilina Bertoldi al decir: “Dios mío, qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.