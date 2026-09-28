Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida amorosa. Esta vez, las redes sociales comenzaron a vincular al piloto argentino con Sofía Solá, hija de Maru Botana, luego de una serie de interacciones virtuales que despertaron la atención de sus seguidores.

Todo comenzó cuando algunos usuarios detectaron que Colapinto había dejado varios “me gusta” en publicaciones recientes de la joven. El detalle no tardó en viralizarse y rápidamente aparecieron especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Hasta el momento, ninguno confirmó que exista un romance. Sin embargo, Sofía decidió tomarse con humor la repercusión y reaccionó públicamente a las versiones.

QUÉ DIJO SOFÍA SOLÁ SOBRE FRANCO COLAPINTO

Lejos de incomodarse por los comentarios, la hija de Maru Botana compartió una publicación en sus redes sociales en la que dejó en claro que estaba al tanto de todo lo que se decía.

“Yo sin entender nada, pero feliz que me shipean con Franco Colapinto”, escribió. Con la palabra “shippear”, habitual en las redes, hizo referencia a los usuarios que desean o imaginan una relación entre dos personas.

Crédito: Tiktok

Su respuesta provocó todavía más comentarios y llevó a que la joven volviera a referirse al tema, esta vez mediante un video.

“Bueno, chicos, yo estoy en mi era... Llegué arriba, llegué porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí”, comenzó diciendo entre risas.

Y agregó: “Eso es demasiado bueno, ¿viste cuando ‘llegaste’? En fin...”.

LOS “LIKES” DE FRANCO COLAPINTO QUE DESATARON LOS RUMORES

Por el momento, las versiones sobre un posible romance entre Franco Colapinto y Sofía Solá surgieron exclusivamente a partir de sus movimientos en redes sociales y de los “me gusta” que el piloto dejó en publicaciones de la joven.

Sofía, por su parte, no confirmó ningún vínculo sentimental y optó por bromear con la inesperada repercusión que alcanzó el tema.