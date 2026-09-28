Cordon Bleu, cómo hacer fácil y en pocos pasos una de las recetas francesas más sabrosas

El Cordon Bleu es una receta clásica que transforma una simple pechuga de pollo en un plato abundante y lleno de sabor. Su principal característica está en el relleno de jamón cocido y queso, que queda fundido en el interior después de la cocción.
El contraste entre el exterior dorado y crocante y el centro jugoso explica buena parte de su popularidad. Para conseguirlo en casa no hacen falta técnicas complicadas: el pollo se abre, se rellena, se empana y recibe una primera cocción en aceite antes de terminar en el horno.
En esta versión, el Cordon Bleu de pollo se acompaña con papas a la crema gratinadas, una guarnición que completa el plato y permite preparar una comida para cuatro personas. El queso del relleno puede ser gruyere, emmental o una mozzarella firme que soporte bien la cocción.
Ingredientes
Para el pollo
- 4 pechugas de pollo grandes.
- 4 fetas de jamón cocido.
- 4 fetas de queso gruyere, emmental o mozzarella firme.
- Mostaza, cantidad necesaria.
- Harina, cantidad necesaria.
- 2 huevos batidos.
- Pan rallado o panko, cantidad necesaria.
- Aceite para freír, cantidad necesaria.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
Para las papas a la crema
- 4 papas medianas.
- 250 cc crema de leche.
- 150 gramos de queso rallado.
- 100 gramos de manteca.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Nuez moscada, a gusto.
Procedimiento
- Preparar el pollo: abrir las pechugas por la mitad en forma de libro y colocarlas entre dos láminas de film. Aplanarlas ligeramente para conseguir un grosor uniforme y condimentarlas con sal y pimienta.
- Agregar la mostaza: untar la parte interior de cada pechuga con una capa fina de mostaza, procurando distribuirla de manera uniforme.
- Incorporar el relleno: colocar una feta de jamón cocido y otra de queso en el centro de cada pechuga. Cerrarlas cuidadosamente para evitar que el relleno se escape durante la cocción. Se pueden asegurar con palillos.
- Empanar: pasar cada pieza primero por harina, después por los huevos batidos y finalmente por abundante pan rallado o panko, presionando suavemente para conseguir una cobertura pareja.
- Cocinar el Cordon Bleu: calentar aceite en una sartén y dorar las piezas de ambos lados. Luego, colocarlas en una fuente y llevarlas a un horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y el queso del interior se haya derretido.
- Preparar las papas: pelarlas y cortarlas en rodajas finas. Blanquearlas durante unos 5 minutos para comenzar a ablandarlas antes de llevarlas al horno.
- Hacer la crema: colocar la crema de leche en una cacerola junto con la manteca y parte del queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Calentar la preparación: cocinar a fuego bajo hasta que la manteca se derrita y los ingredientes queden bien integrados, sin necesidad de llevar la crema a hervor fuerte.
- Armar la guarnición: acomodar las rodajas de papa en una fuente apta para horno y cubrirlas con la preparación de crema. Distribuir por encima el resto del queso rallado.
- Gratinar las papas: llevarlas a un horno precalentado a 190 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que estén completamente tiernas y la superficie quede dorada.
- Servir: retirar el Cordon Bleu del horno, dejarlo reposar unos minutos y acompañarlo con las papas a la crema recién gratinadas.
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