Cómo se prepara la tarta espiral, una forma diferente de hacer la tradicional pascualina

La tarta espiral es una alternativa original para transformar la clásica pascualina en una preparación diferente, pero sin alejarse demasiado de sus sabores tradicionales. La combinación de espinaca, ricota y queso queda envuelta en masa y se acomoda en forma de caracol.

La particularidad de esta receta está en el armado. En lugar de colocar el relleno entre dos tapas, la masa se corta en tiras que se rellenan y enrollan hasta obtener varios cilindros. Luego se acomodan desde el centro hacia los bordes de una tartera para conseguir el característico diseño en espiral.

Además de resultar vistosa al momento de servirla, es una receta sencilla que puede prepararse para un almuerzo, una cena o incluso para llevar. Con pocos ingredientes y unos 30 minutos de horno, se consigue una tarta dorada por fuera y cremosa por dentro.

Comensales 4 Ingredientes 2 tapas rectangulares para pascualina.

tapas rectangulares para pascualina. 2 tazas espinaca congelada, escurrida y picada.

tazas espinaca congelada, escurrida y picada. Una taza ricota.

taza ricota. Una taza queso rallado.

taza queso rallado. Una cebolla picada.

cebolla picada. Una cucharada de manteca.

cucharada de manteca. Un huevo para pintar.

huevo para pintar. Una cucharada de queso rallado para terminar.

cucharada de queso rallado para terminar. Una cucharadita de semillas de amapola.

Procedimiento

Dorar la cebolla: colocar la manteca en una sartén y cocinar la cebolla picada hasta que quede tierna y ligeramente dorada. Preparar el relleno: retirar la cebolla del fuego y mezclarla con la espinaca bien escurrida, la ricota y una taza de queso rallado. Integrar hasta obtener una preparación homogénea. Cortar la masa: dividir cada tapa rectangular de pascualina en tres tiras de aproximadamente 6 a 8 centímetros de ancho. En total deben quedar seis tiras. Distribuir el relleno: colocar la mezcla de espinaca y ricota en una manga y formar una línea de relleno a lo largo de cada tira de masa, cerca de uno de los bordes. Formar los cilindros: enrollar cada tira sobre el relleno y cerrar cuidadosamente los bordes para evitar que la preparación se escape durante la cocción. Armar la espiral: disponer los seis cilindros en una tartera de 22 centímetros de diámetro. Comenzar desde el centro y continuar colocando cada cilindro a continuación del anterior hasta formar un caracol. Terminar la tarta: pincelar toda la superficie con huevo batido y espolvorear con una cucharada de queso rallado y las semillas de amapola. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que la masa esté bien cocida y presente una superficie dorada.

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