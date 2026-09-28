Lee tu horóscopo diario del 28 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Marte en Leo potencia tu liderazgo, creatividad y deseo de avanzar. Tomar la iniciativa con seguridad puede ayudarte a destacar, impulsar proyectos propios y conseguir mayor reconocimiento.

Tauro : Marte en Leo puede generar tensiones entre tus objetivos y ciertas responsabilidades. Evitar la rigidez y actuar con estrategia te ayudará a defender tus ideas sin desgastarte en conflictos.

Géminis : Marte en Leo fortalece tu capacidad para comunicar, negociar y defender tus ideas. Hablar con seguridad puede ayudarte a ganar visibilidad, generar contactos y abrir oportunidades laborales.

Cáncer : Marte en Leo te impulsa a defender el valor de tu trabajo y buscar mayor estabilidad económica. Tomar decisiones con seguridad puede ayudarte a mejorar ingresos y aprovechar nuevas oportunidades.

Leo : Marte en tu signo aumenta tu energía, ambición y capacidad para liderar. Tomar la iniciativa y mostrar tus talentos puede ayudarte a impulsar proyectos, destacar y conquistar nuevos objetivos.

Virgo : Marte en Leo te invita a trabajar estratégicamente y preparar tus próximos movimientos. Resolver asuntos pendientes sin apresurarte puede ayudarte a ganar energía para una nueva etapa laboral.

Libra : Marte en Leo activa proyectos colectivos y te anima a tomar un rol más visible en los equipos. Liderar con entusiasmo y escuchar otras ideas puede acercarte a nuevas oportunidades laborales.

Escorpio : Marte en Leo potencia tu ambición y pone el foco en tus metas profesionales. Evitar luchas de poder y demostrar capacidad con resultados puede ayudarte a ganar reconocimiento y avanzar.

Sagitario : Marte en Leo aumenta tu entusiasmo y te impulsa a expandir tus horizontes profesionales. Capacitarte, emprender o explorar nuevos caminos puede abrir oportunidades para crecer y avanzar.

Capricornio : Marte en Leo te impulsa a ordenar recursos y tomar decisiones económicas importantes. Negociar con firmeza y administrar bien lo compartido puede fortalecer tus proyectos profesionales.

Acuario : Marte en Leo, tu signo opuesto, activa sociedades y puede generar competencia profesional. Negociar sin imponer tus ideas puede transformar las diferencias en acuerdos útiles para avanzar.