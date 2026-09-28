Cómo hacer Parmigiana a la napolitana, el mejor plato de vegetales del mundo, según Taste Atlas

La Parmigiana a la napolitana es uno de los grandes clásicos de la cocina italiana y una receta ideal para quienes buscan una preparación con vegetales que sea abundante, sabrosa y sencilla. La berenjena es la protagonista y se combina con salsa de tomate y dos tipos de queso.

La preparación tradicional de Campania se distingue por utilizar berenjenas fritas, tomate, albahaca, fior di latte y Parmigiano Reggiano. Una vez acomodados en capas, los ingredientes pasan por el horno hasta conseguir una superficie dorada y ligeramente crocante.

Además de su popularidad dentro y fuera de Italia, la parmigiana consiguió destacarse en los rankings gastronómicos de Taste Atlas, que la ubicó entre las preparaciones de vegetales mejor valoradas del mundo. La versión napolitana mantiene una elaboración relativamente simple y requiere pocos ingredientes.

Comensales 4 Ingredientes Un kg de berenjenas.

kg de berenjenas. Un kg de puré de tomate.

kg de puré de tomate. 100 gramos de fior di latte o mozzarella.

gramos de fior di latte o mozzarella. 100 gramos de queso Parmigiano Reggiano rallado.

gramos de queso Parmigiano Reggiano rallado. Una cebolla.

cebolla. Aceite de oliva extra virgen, cantidad necesaria.

Aceite para freír, cantidad necesaria.

Hojas de albahaca, cantidad necesaria.

Sal, a gusto.

Parmigiana a la napolitana, un plato italiano imperdible. Foto: Taste Atlas

Procedimiento

Lavar y cortar las berenjenas: retirar los extremos y cortarlas longitudinalmente en rodajas. Agregarles sal y colocarlas en un colador durante unos 30 minutos para que eliminen parte de su líquido. Luego, secarlas cuidadosamente con papel de cocina. Freír las berenjenas: calentar abundante aceite y cocinar las rodajas hasta que estén tiernas y doradas de ambos lados. Retirarlas y dejarlas escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Preparar la salsa: colocar un poco de aceite de oliva en una cacerola y rehogar la cebolla previamente picada. Incorporar el puré de tomate, algunas hojas de albahaca y sal a gusto. Cocinar lentamente a fuego bajo y reservar. Armar la primera capa: cubrir la base de una fuente apta para horno con algunas cucharadas de salsa de tomate. Distribuir encima una capa de berenjenas y agregar rodajas de fior di latte o mozzarella , hojas de albahaca y Parmigiano Reggiano rallado. Repetir el procedimiento: continuar alternando salsa, berenjenas, queso y albahaca hasta terminar los ingredientes. La última capa debe llevar berenjenas, salsa de tomate y una cantidad generosa de Parmigiano Reggiano. Gratinar en el horno: llevar la fuente a un horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 10 minutos o hasta observar que la superficie esté bien gratinada y se haya formado una costra dorada.

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