Este sábado 25 de septiembre Lali Espósito y Tini Stoessel protagonizaron una escena que ya quedó en la historia del pop argentino.

Las dos artistas finalmente compartieron escenario en el estadio River Plate y sorprendieron a todos al aparecer vestidas de novia para cantar juntas un clásico de Madonna.

Tini estuvo como invitada principal. Cuando comenzaron los primeros acordes de “Like a Virgin”, ambas aparecieron sobre el escenario con looks nupciales y luego apareció en escena Marilina Bertoldi.

Al terminar el clásico de Madonna, las artistas volvieron a unir sus voces para cantar “1 Amor”, en la previa de sus bodas. La presentación confirmó finalmente la tan esperada unión entre las dos referentes del pop argentino.

Tini Stoessel y Lali Espósito, juntas en River (Foto: Instagram @tinistoessel)

LA EMOTIVA REFLEXIÓN DE TINI STOESSEL EN REDES

A horas de su presentación en River, Tini Stoessel recopiló algunas de las mejores imágenes de la noche y compartió una emotiva reflexión a través de su cuenta de Instagram. Para iniciar, citó a Lali Espósito: “Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

(Foto: Instagram @tinistoessel)

Más adelante, escribió: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”.

(Foto: Instagram @tinistoessel)

Por último, le agradeció directamente a su colega al decir: “Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”. Y también mencionó a Marilina Bertoldi al decir: “Dios mío, qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.