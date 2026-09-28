Durante mucho tiempo, había calzados que parecían tener un lugar y una temporada definidos. Las ojotas eran para la playa, la pileta o las vacaciones; las zapatillas, para la ciudad. Pero la moda fue desdibujando esas fronteras y hoy es cada vez más habitual encontrar prendas y accesorios originalmente pensados para momentos de descanso incorporados a los looks de todos los días.

Entre esos cambios, las slides encontraron un lugar propio. El formato de calzado abierto, fácil de poner y asociado históricamente a contextos deportivos o de relax empezó a ganar presencia en las calles y a integrarse a estilismos urbanos.

La transformación no tiene que ver solamente con una cuestión estética. También refleja un cambio en la manera de vestirse: la comodidad dejó de ser necesariamente opuesta al estilo y muchas de las prendas que antes se utilizaban exclusivamente en determinados contextos pasaron a formar parte del guardarropa cotidiano.

El calzado que salió de la pileta

Las slides tienen una característica que ayuda a explicar su expansión: son simples y versátiles. Pueden acompañar un look informal con jeans y remera, combinarse con shorts o incluso contrastar con prendas más estructuradas.

Ese juego entre lo relajado y lo urbano es parte de una tendencia que viene atravesando la moda desde hace varias temporadas. Las zapatillas deportivas dejaron de pertenecer exclusivamente al universo del ejercicio, los pantalones deportivos comenzaron a mezclarse con prendas más clásicas y las prendas de inspiración loungewear encontraron un lugar fuera de casa, y el calzado abierto siguió un camino similar.

La diferencia es que las slides permiten mantener una estética informal sin que necesariamente el conjunto quede asociado a la playa. Su diseño más estructurado que el de una ojota tradicional contribuyó a que pudieran incorporarse con mayor facilidad a distintas propuestas.

Las tendencias que siguen el cambio

El cambio también empieza a verse en las propuestas que llegan al mercado. Havaianas, una de las marcas más asociadas históricamente a las ojotas, incorporó recientemente las slides a su propuesta en Argentina, siguiendo una categoría que ya forma parte del paisaje urbano.

La tendencia refleja cómo un tipo de calzado que durante años estuvo ligado a momentos muy específicos empezó a encontrar nuevos espacios en la vida cotidiana. Más que reemplazar a la ojota clásica, las slides aparecen como otra alternativa dentro de un guardarropa donde las fronteras entre comodidad, deporte y moda son cada vez más difusas.

Cómo se usan las slides en la ciudad

Parte de su popularidad está relacionada con la facilidad para incorporarlas a diferentes estilos.

Con pantalones amplios pueden reforzar una estética relajada; con jeans rectos funcionan como una alternativa informal para todos los días; y combinadas con vestidos o prendas más estructuradas generan un contraste entre elementos femeninos o sofisticados y un calzado de inspiración deportiva.

También pueden aparecer en looks minimalistas, donde el calzado funciona como un elemento sencillo que mantiene la comodidad sin alterar demasiado el conjunto.

En todos los casos, la clave está en entenderlas como un elemento urbano y no exclusivamente como un accesorio para la playa.

Una tendencia que habla de cómo cambió la moda

La incorporación de las slides al guardarropa cotidiano es parte de una transformación más amplia. La moda actual está menos determinada por reglas rígidas y cada vez más atravesada por la combinación de estilos, materiales y códigos que antes pertenecían a universos diferentes.

El resultado es un guardarropa más flexible, donde una misma prenda puede utilizarse en distintos contextos y donde la comodidad adquirió un protagonismo que hace algunos años no tenía.

Por eso, las slides ya no quedan necesariamente reservadas para vacaciones, piletas o momentos de descanso. Su llegada a la calle es otro síntoma de una moda que busca ser más práctica, versátil y fácil de adaptar a la vida cotidiana.