Los Martín Fierro de la Música tendrán su gran noche el 14 de octubre en el emblemático Tango Porteño de la Ciudad de Buenos Aires. La gala será transmitida en vivo por Canal 9 y dieron a conocer quiénes serán los conductores del evento.

En el programa Nuevo Día, Juan Etchegoyen contó que los encargados de llevar adelante la ceremonia que premiará a lo mejor de la música nacional serán nada más y nada menos que Hernán Drago y Edith Hermida.

Hernán Drago y Edith Hermida conducirán los Martín Fierro de la Música 2026 (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Van a conducir el Martín Fierro de la Música el 14 de octubre el señor Hernán Drago y la señora Edith Hermida”, informó el periodista del programa que se emite de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine.

QUIÉNES CONDUCIRÁN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS MÁRTÍN FIERRO DE LA MÚSICA 2026

Antes del inicio de la entrega de premios, la conducción de la alfombra roja, uno de los momentos más esperados, estará a cargo del periodista Daniel Gómez Rinaldi y de la actriz y presentadora, Rocío Marengo, conforme informó Etchegoyen este martes.

Daniel Gómez Rinaldi (Foto: Movilpress)

Edith Hermida (Foto: Movilpress)

Una de las sorpresas de la noche será la aparición del Polaco en la alfombra roja: “Va a hacer una participación en esa corbertura durante la alfombra roja, es una novedad”.

Crédito: Instagram/@elpolaco

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