Daniel Osvaldo (40) continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un derrame pleural derecho. En las últimas horas, su familia habló por primera vez sobre su estado de salud y llevó tranquilidad al confirmar que el exfutbolista “está bien y lúcido”.

El exjugador ingresó al centro de salud durante la noche del jueves 24 de septiembre, después de varios días de malestar que, según contó a sus allegados, comenzó como un fuerte resfrío. Tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos detectaron un derrame pleural derecho con presencia de líquido y pus y decidieron intervenirlo.

Daniel Osvaldo (Foto: Instagram @danistoneybarrioviejo)

Durante la operación, los profesionales limpiaron la zona afectada y tomaron muestras de tejido de la pleura para realizar una biopsia. Según confirmó su familia, Osvaldo permanece despierto y sin ningún tipo de sedación, aunque continúa bajo cuidados intensivos mientras los médicos esperan los resultados de los estudios.

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Por el momento, todavía no se conoce qué fue lo que provocó la infección. La biopsia será fundamental para determinar el origen del cuadro y establecer cuál será el tratamiento que deberá seguir el exfutbolista. También a partir de esos resultados los médicos evaluarán si puede dejar la terapia intensiva y pasar a una sala común o si debe continuar internado en cuidados intensivos.

“Está bien y lúcido”, le señalaron familiares de Osvaldo a Clarín, quienes también llevaron tranquilidad al remarcar que “lo agarraron a tiempo”. De esta manera, aunque el exdelantero continúa internado y todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen de la infección, su entorno destacó que la atención médica permitió detectar y tratar el cuadro a tiempo.

Daniel Osvaldo (Foto: Instagram @dongato.bar)

Daniel Osvaldo, de 40 años, desarrolló buena parte de su carrera futbolística en Europa, donde jugó en clubes como Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, además de representar a la selección italiana. En Argentina tuvo pasos por Huracán, Banfield y Boca, antes de retirarse del fútbol profesional y dedicarse de lleno a la música junto a su banda Barrio Viejo.

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