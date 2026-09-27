El pasado sábado 19 de septiembre nació Delfina, la primera hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé. “Te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”, escribió la hija de Sergio Lapegüe al anunciar la feliz noticia en sus redes sociales.

Durante los últimos meses, la pareja había compartido algunos momentos de la dulce espera y los preparativos para recibir a la beba. Entre ellos, estuvieron la celebración por la llegada de una nena, la elección de su nombre y el baby shower sorpresa que las amigas de Mica organizaron en la etapa final del embarazo.

El nacimiento de Delfina también significó un momento muy especial para Sergio Lapegüe y su esposa, Bochi. Siempre presentes, los abuelos siguen acompañando cada momento y, en las últimas horas, el conductor quiso grabar el momento en el que su hija daba de amamantar por primera vez y se sorprendió.

Mica Lapegüe fue mamá de Delfina junto a Tomás Bartolomé (Foto: captura de Instagram/@micalapegue)

LA DESOPILANTE REACCIÓN DE MICA LAPEGÜE AL VER QUE DELFINA “SE PRENDÍA” POR PRIMERA VEZ

“POV: mi reacción cuando se prendió a la teta por primera vez”, escribió Mica Lapegüe en una publicación que hizo en Instagram donde muestra el video de la primera vez que pudo amamantar a Delfina, su hija, a horas de la cesárea.

“¿Por qué hacés esa cara?“, se lo escucha decir a Sergio, quien grabó el video. Entre risas, agrega: ”¡Ay, Dios mío, Delfi! ¡Qué personaje! Los ojos se te van a escapar. Tiene fuerza la nena. ¡Bendiciones! Qué lindo".

Mica Lapegüe mostró su desopilante reacción al amamantar por primera vez a Delfina (Video: Instagram @micalapegue)

Según explicó en el detalle de la publicación, el video lo grabó su papá “en el momento en que se prendió por primera vez”. “No podía creer la fuerza que tiene”, admitió la actriz, aún sorprendida.

Además, contó que como aún no podía hablar por la intervención de la cesárea, su reacción fue “puras caras”. Y, en el breve video, quedó en evidencia la sorpresa y el amor que le generó esta primera conexión con su bebé.