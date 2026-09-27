Emily Lucius sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras postales de su viaje a Marruecos, destino con el que marcó su llegada a un continente que todavía no conocía. Entusiasmada por la experiencia, mostró parte de su recorrido y aseguró que quedó fascinada desde las primeras horas.

“Nuevo continente desbloqueado”, escribió la influencer en Instagram junto a un álbum de fotos en el que se la puede ver recorriendo distintos rincones de Marruecos.

Lucius contó que el impacto fue inmediato. “No puedo estar más impactada con todo. Les prometo muy buen material. Todo parece montado de película, les juro”, expresó.

EMILY LUCIUS Y SUS PRIMERAS HORAS EN MARRUECOS

Apenas cinco horas después de haber llegado, la influencer ya había recorrido algunos de los lugares más llamativos del destino y no ocultó su entusiasmo. “Llegamos hace 5 horas y ya no puedo más”, reconoció.

Emily Lucius mostró las fotos de su viaje a Marruecos. Crédito: Instagram

Emily Lucius mostró las fotos de su viaje a Marruecos. Crédito: Instagram

En las imágenes, Emily aparece rodeada de la arquitectura típica marroquí, recorriendo calles, patios y construcciones históricas. También posó con un vestido blanco y, en algunas de las postales, sumó un pañuelo estampado a su look.

Emily Lucius mostró las fotos de su viaje a Marruecos. Crédito: Instagram

Emily Lucius mostró las fotos de su viaje a Marruecos. Crédito: Instagram

“La cultura, el idioma, la comida, la arquitectura, todo”, enumeró Lucius al intentar resumir qué fue lo que más la sorprendió durante sus primeras horas.