Emily Lucius y su novio Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, dieron el “sí, quiero” el último viernes en el registro civil de la calle Uruguay. La pareja se había comprometido el año pasado en un viaje a Nueva York y en el inicio de este fin de semana sellaron su amor de más de tres años.

El expresidente de la Nación fue uno de los que dijo presente al evento familiar, Rocío Marengo, así como también Belu Lucius, hermana de la recién casada, y su esposo Javier Ortega Desio con sus hijos y las respectivas familias de la pareja.

EL LOOK DE EMILY LUCIUS PARA SU BODA POR CIVIL CON RODRIGO VALLADARES

El look de la influencer fue una apuesta moderna, minimalista y súper elegante, con un guiño chic y contemporáneo. Eligió un conjunto total white compuesto por un top strapless estructurado, de líneas limpias y corte recto, que deja los hombros al descubierto y marca la silueta de manera sofisticada. Lo combinó con una falda larga de tiro alto, con caída fluida y una delicada abertura lateral que aporta movimiento y sensualidad sutil sin perder la elegancia.

Emily Lucius se casó por civil con Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

El detalle protagonista fue el sombrero blanco de ala recta y copa rígida, un accesorio poco tradicional para novias pero que elevó el estilismo con una impronta fashionista y distintiva. El cabello lo llevó suelto, largo y con ondas suaves, acompañando la estética relajada pero refinada. En cuanto a los accesorios, optó por piezas delicadas: collar fino, pulsera y un bouquet clásico de flores blancas con follaje verde, que armonizó perfectamente con el look monocromático.

Emily Lucius se casó por civil con Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DEL CASAMIENTO DE EMILY LUCIUS CON RODRIGO VALLADARES

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Mauricio Macri en la boda civil de su hermana Emily y Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

Belu Lucius en la boda civil de su hermana Emily y Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

Belu Lucius en la boda civil de su hermana Emily y Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

Rocío Marengo en la boda civil de su hermana Emily y Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

Belu Lucius con su familia en la boda civil de su hermana Emily y Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

Mauricio Macri en la boda civil de su hermana Emily y Rodrigo Valladares (Foto: Movilpress).

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.