Emily Lucius, la divertida hermana de Belu Lucius, hizo estallar de risa a sus seguidores de Instagram. ¿Qué pasó? Fue a hacer sus necesidades en un baño ajeno y se quedó encerrada.

Lejos de desesperarse, Belu filmó la situación. Acto seguido, comenzó a golpear la puerta y a gritar, entre risas, para que alguien por favor la rescatara.

Belu se quedó encerrada en un baño ajeno.

“El trono, todo muy bien, los pañuelitos, espectacular. Ahora vamos a salir y bueno, no... La puta que lo parió. Encima, delatador, el que me abra se va a dar cuenta de que cagué. No sé si reírme o llorar. Solo me pasa a mí”, sentenció, divertida.

FINALMENTE, EMILY LUCIUS FUE RESCATADA

Emily Lucius mostró cómo la rescataron tras haberse puesto a gritar en el baño.

“Lo estrené muy bien el tiraje”, sentenció. ¡Puede pasar!