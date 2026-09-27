Furia Scaglione fue una de las participantes más destacadas de su edición de Gran Hermano y, tras su paso por el reality, continuó vinculada al mundo del entretenimiento al estar, por ejemplo, en La Cárcel de los Gemelos en España. Pero ahora, la mediática decidió darle un nuevo giro a su carrera.

La ex Gran Hermano lanzó una propuesta virtual que incluye diferentes servicios. Entre ellos, ofrece asesoramiento deportivo, un curso relacionado con los castings para realities y lecturas de cartas. Además, decidió volver a vender saludos personalizados para sus seguidores.

Según trascendió, el valor de la propuesta sería de 75 mil pesos y se realizaría de manera virtual. Frente a los cuestionamientos que recibió, Furia decidió explicar los motivos detrás de su nuevo proyecto durante una entrevista en El Ejército de la Mañana, el programa de Bondi Live.

(Foto: Instagram @furiascaglione)

LA RESPUESTA DE FURIA ANTE LAS CRÍTICAS POR SU CURSO

“Soy buena en varias cosas y la gente me pide de varios lados”, sostuvo Furia en diálogo con Pepe Ochoa para Bondi Live. En ese sentido, explicó que la iniciativa surgió, en buena medida, a partir de los pedidos que recibe de sus seguidores. “Lo de las cartas es de lo que más turnos me piden”, aseguró.

Durante la charla, la ex Gran Hermano también contó que retomó una actividad que ya había realizado tiempo atrás: los saludos personalizados. Según recordó, anteriormente cobraba $5.000 por cada uno, aunque decidió dejar de ofrecerlos después de recibir críticas.

De todas maneras, explicó que se trata de una práctica habitual entre figuras de realities y la televisión en otros países. “Cuando vas a México, a España, la gente de los realities, de la televisión vende sus saludos personalizados”, señaló Furia.

Furia Scaglione respondió a las críticas por el curso que lanzó (Video: Bondi Live)

Durante la entrevista, Pepe Ochoa también le preguntó por las críticas que recibió de Yanina Latorre, quien se refirió a ella como “fondo de olla”. Lejos de esquivar el comentario, Furia respondió con dureza. “Lo de ustedes también es fondo de olla. Les pagan por hablar mal de la gente. Entonces estamos en la misma”, lanzó.

Además, Ochoa planteó que los cursos y servicios que ofrece actualmente podían parecer una actividad “chiquita” en comparación con la exposición que alcanzó durante su paso por Gran Hermano. Ante esa observación, Furia explicó que su presente laboral no necesariamente está ligado a la televisión y remarcó que, pese a la popularidad que consiguió, no obtiene los beneficios económicos que esperaba.

“Si yo quiero trabajar o no en la tele es una cosa. Vos sabés que yo tuve muchas oportunidades y a todas dije que no”, afirmó. Y agregó: “Ser famoso no es ser millonario porque acá hay algo que la gente no entiende: yo tuve mucha fama pero no me llevé lo que era mío”.