Una comunidad exclusiva, cuatro matrimonios que aparentan tener vidas perfectas y una muerte que despierta sospechas son los elementos centrales de El club gastronómico, el thriller neerlandés que se convirtió en uno de los fenómenos recientes al punto de llegar al N°1 de Netflix.

La serie tiene 7 episodios de unos 50 minutos cada uno, ideal para maratonear. Pero atención: está recomendada para mayores de 16 años.

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Creada por Dorien Goertzen, adapta una exitosa novela de la escritora Saskia Noort y convierte las reuniones de un grupo de amigos en el escenario de un misterio.

De qué trata El club gastronómico

La historia comienza cuando Karen se muda con su familia a Bergen, una acomodada localidad costera de Países Bajos. Allí espera comenzar una nueva vida, pero pronto descubre un círculo social al que no resulta sencillo ingresar.

Karen termina incorporándose, justamente, al club gastronómico, formado por cuatro parejas que se reúnen alrededor de cenas, celebraciones y una vida marcada por el dinero y las apariencias. Desde afuera, todos parecen tener aquello que desean.

El club gastronómico llegó a ser lo más visto de Netflix.

La ilusión comienza a desmoronarse cuando una de las lujosas casas del grupo se incendia y Evert muere. Su esposa, Babette, y sus hijos consiguen sobrevivir, pero las circunstancias del episodio despiertan dudas entre quienes los rodean.

Mientras avanza la investigación, Karen empieza a sospechar que el incendio esconde algo más. Las relaciones aparentemente sólidas comienzan a mostrar sus grietas y salen a la superficie infidelidades, negocios cuestionables, resentimientos y secretos familiares.

El tráiler de El Club Gastronómico, en Netflix.

Cada episodio coloca el foco sobre distintos integrantes del grupo y agrega información sobre lo ocurrido. Así, la serie combina el misterio alrededor de la muerte de Evert con un drama sobre matrimonios construidos sobre verdades a medias.

La novela detrás de la serie de Netflix

El club gastronómico adapta la novela De Eetclub, publicada en 2004 por la escritora neerlandesa Saskia Noort y conocida internacionalmente como The Dinner Club.

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El libro se convirtió en un bestseller en Países Bajos y ya había tenido una adaptación cinematográfica estrenada en 2010.

La nueva versión recupera esa historia en formato televisivo, lo que permite desarrollar con mayor espacio los conflictos de cada pareja y las sospechas alrededor del caso.

El suspenso tampoco depende solamente de descubrir qué sucedió durante el incendio. La producción avanza sobre la diferencia entre la imagen pública de sus protagonistas y aquello que ocurre dentro de sus casas, mientras Karen se introduce progresivamente en un mundo en el que confiar en alguien resulta cada vez más difícil.

El club gastronómico adapta la novela De Eetclub, publicada en 2004 por la escritora neerlandesa Saskia Noort y conocida internacionalmente como The Dinner Club.

Después de su llegada a Netflix este septiembre de 2026, la producción logró escalar rápidamente en el ranking de la plataforma. En Argentina llegó al primer puesto entre las series más vistas, impulsada por sus siete capítulos y una historia concebida para mantener el misterio hasta el final.

Cómo es el reparto de El club gastronómico