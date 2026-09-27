Una tormenta capaz de conectar dos momentos separados por 25 años, un niño que debería haber muerto y una mujer que despierta en una realidad donde su hija nunca existió. Durante la tormenta utiliza esos elementos para construir un thriller de ciencia ficción que obliga a revisar cada detalle.

Disponible en Netflix, la película española dura 2 horas y 8 minutos y está recomendada para mayores de 16 años en la plataforma.

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Cuenta con la dirección de Oriol Paulo, quien escribió el guion junto con Lara Sendim, y muchas caras conocidas forman parte de su elenco, entre los que se puede mencionar al Chino Darín y Álvaro Morte.

De qué trata Durante la tormenta

Vera Roy vive con su marido David y su pequeña hija Gloria en una casa a la que acaban de mudarse. Allí descubren objetos que pertenecieron a Nico, un niño que vivió en la propiedad décadas atrás y murió durante una tormenta.

Durante la tormenta utiliza es un thriller de ciencia ficción que dura 2 horas y 8 minutos.

Una noche, un viejo televisor se enciende inesperadamente. Vera consigue comunicarse a través de la pantalla con Nico, pero no está viendo una grabación: el chico se encuentra 25 años en el pasado, durante una tormenta prácticamente idéntica a la que ocurre en el presente.

Vera conoce el destino del niño y decide advertirle del peligro. Logra salvarlo, pero esa intervención modifica el curso de los acontecimientos. Cuando despierta, su realidad es completamente diferente: es una reconocida cirujana, David ya no es su marido y, lo más inquietante, su hija no existe.

El tráiler oficial de la película Durante la Tormenta.

Convencida de que Gloria es real, Vera dispone de apenas 72 horas para comprender qué cambió y encontrar la manera de recuperar su vida anterior. En esa búsqueda aparece el inspector Leyra, quien intenta ayudarla mientras las piezas de dos épocas comienzan a conectarse.

El misterio se completa con Ángel Prieto, vecino vinculado con un crimen ocurrido en el pasado, y David Ortiz, cuya relación con Vera resulta completamente distinta en la nueva línea temporal.

Un thriller construido como un rompecabezas

Antes de Durante la tormenta, Oriol Paulo ya había dirigido El cuerpo y Contratiempo, dos películas construidas alrededor de secretos, giros y revelaciones que modifican lo que el espectador creía saber.

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Aquí suma la ciencia ficción y juega con el llamado efecto mariposa: una pequeña modificación en el pasado puede producir consecuencias enormes años después.

El director también utiliza elementos clásicos del cine sobre viajes temporales, pero los combina con una investigación policial. La pregunta no pasa solamente por cómo recuperar la realidad perdida: también hay que determinar qué sucedió con un crimen que conecta las distintas líneas temporales.

El director también utiliza elementos clásicos del cine sobre viajes temporales, pero los combina con una investigación policial.

El elenco resulta fundamental para sostener ese juego. Ugarte carga con el desconcierto de una protagonista a quien nadie parece creerle, mientras el Chino Darín interpreta al policía que decide escuchar su historia. Morte, conocido internacionalmente por La casa de papel, encarna a David, pieza central del misterio.

Cómo es el reparto de Durante la tormenta