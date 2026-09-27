Una vez más, Paula Pareto se hizo presente en sus redes para enfrentar a los haters. Con una reflexión, la exjudoca le contestó a todos aquellos que la critican por su apariencia física y dejó un mensaje para todos sus seguidores.

Con su publicación, la Peque intentó convertir lo negativo en positivo para dejarle un buen mensaje a todos. “El envase de mi cuerpo solo es consecuencia de buscar mi felicidad. Entonces seguiré así. Gracias equipo por la motivación”, escribió.

“Este post es para que sepan que no estan solos, que se puede cambiar el sentimiento inicial y que siempre hay un equipo de sosten. Acá mi parte de intento de ayuda en él”, añadió Paula en su publicación de Instagram.

Paula Pareto reflexionó sobre los comentarios que recibe (Foto: Instagram @paupareto)

LA REFLEXIÓN DE PAULA PARETO EN REDES SOCIALES

Pero, eso no fue todo sino que Paula también comentó: “No es por apariencia, es el sentimiento que genera. Y si sentirme bien hace que mi apariencia sea de ‘hombrecito’, (según algunas percepciones que me hacen saber), bueno. Me acepto con esa apariencia y sigo siendo feliz cada día”.

Paula Pareto reflexionó sobre los comentarios que recibe (Foto: Instagram @paupareto)

“Y sí, al principio dolía. Pero hoy, después de mucho trabajo de procesos mentales, entiendo y acepto que todos crecemos en entornos distintos y por eso ‘sembramos’ en nuestra mente realidades muy distintas”, continuó Pareto.

Paula Pareto reflexionó sobre los comentarios que recibe (Foto: Instagram @paupareto)

Por último, escribió un mensaje que decía: “Elijo enfocarme en los infinitos comentarios de motivación y amor. En equipo siempre. Gracias por su motivación para hacerme salir de mi zona de confort”.