La noche del sábado se transformó en una verdadera postal de película para Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri. Después de pasar por el registro civil el 21 de febrero, la pareja tiró la casa por la ventana con una fiesta soñada en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines.

El evento, que combinó elegancia clásica con un aire mediterráneo, reunió a familiares, amigos y una larga lista de celebridades.

Pero sin dudas, uno de los grandes protagonistas fue Mauricio Macri, que no solo cedió el lugar para la celebración, sino que también se sumó al baile y compartió la felicidad de su sobrino.

Foto: prensa Emily Lucius

Una boda con detalles únicos y mucha emoción

La ceremonia arrancó a las 19, en un entorno natural que recreó la estética de las bodas europeas. Emily Lucius no pudo contener la emoción y compartió cada momento en sus redes sociales, donde tiene más de 1,9 millones de seguidores. “Bendecida y completamente feliz”, escribió la influencer, mostrando el paso a paso de la previa y la fiesta.

Uno de los momentos más emotivos fue el “first look” con su papá, Miguel Ángel Licius. El hombre se quebró al ver a su hija menor vestida de blanco y Emily lo retrató con un mensaje conmovedor: “Me llevo este momento guardado en mi retina, mi memoria y en mi corazón”.

También hubo palabras especiales para su mamá, Silvia Kairuz, a quien Emily definió como “la persona más bondadosa, simple, dulce y hermosa que conozco”.

Foto: prensa Emily Lucius

Foto: prensa Emily Lucius

Foto: prensa Emily Lucius

El look de los novios y la ceremonia central

Para la ocasión, Emily eligió un vestido blanco largo, entallado, con escote corazón y hombros al descubierto, acompañado solo por un collar de brillantes. Más tarde, sorprendió con un modelo minimalista de gran volumen y botones en la espalda. Rodrigo apostó por un esmoquin negro clásico, camisa blanca y corbata negra. Juntos, se robaron todas las miradas.

La entrada de la novia junto a su padre fue uno de los momentos más aplaudidos y emotivos de la noche. La ceremonia estuvo a cargo de Belu Lucius, hermana de Emily, que no escatimó en palabras de cariño: “Son los tíos perfectos para mis hijos Bauti y Benja. El único consejo que les puedo dar es que se escuchen, que sean atentos”.

El exjugador de Los Pumas, Javier Ortega Desio, marido de Belu, también se sumó a los elogios y emocionó a todos: “Hermana que la amo con toda mi alma, es mi segunda hermana, no me lo quiero atribuir, pero he ayudado mucho a que suceda este momento hoy. Yo voy a estar al lado de ustedes toda la vida mientras esté en este plano”.

Invitados famosos y una fiesta inolvidable

La lista de invitados fue digna de una alfombra roja. Además de Mauricio Macri, estuvieron presentes figuras como Rocío Marengo con Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, la Peque Pareto, Fede Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Cande Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano, Santi Ramundo, Agus Battioni, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

Foto: @emilylucius

Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y fotos del evento. “¡Viva el amor! Toda la felicidad del mundo, los quiero”, escribió Rocío Marengo. El periodista Nico Peralta resumió el sentimiento general: “Todo superó cualquier sueño: fue la noche perfecta. Los amo y les deseo una vida hermosa juntos”.

La influencer mostró lo que pasó en su casamiento. Video: @emilylucius.

Una ambientación vibrante y el toque italiano

La decoración fue uno de los puntos más comentados. Los novios apostaron por una estética cálida y vibrante, con un arco circular de flores naturales en tonos amarillos, naranjas y verdes, que transmitió frescura y alegría. “La boda fue temática italiana. Queríamos algo diferente, nos la re jugamos”, contó Emily, agradeciendo al equipo de ambientación.

La fiesta combinó lujo y calidez, y se convirtió en una de las celebraciones más comentadas de la temporada. Los invitados disfrutaron de una noche mágica, llena de amor y amistad, y la pareja ya comenzó su nueva vida de casados.

El mensaje especial de Mauricio Macri

Al día siguiente, Mauricio Macri compartió un mensaje emotivo en Instagram para su sobrino y Emily: “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado. Estoy seguro de que su mamá, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”.

Sandra Macri, madre de Rodrigo, falleció en 2014, y el recuerdo estuvo presente en la celebración.