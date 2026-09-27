Luciano “El Tirri” Giugno, el primo de Marcelo Tinelli, vivió gran parte de su vida en Estados Unidos. En la década del ‘90 se casó con Mariana Tévez con quien tuvo una hija llamada Katerina. En las últimas horas, el mediático recordó estas épocas en sus redes sociales y llamó la atención de sus miles de seguidores.

A través de sus historias de Instagram, El Tirri compartió una fotografía que le envió su hija por privado. La misma había sido tomada en 1990 en Laguna Beach, California, y ella se lo ve a Luciano junto a Mariana.

“Gracias hija por este recuerdo increíble con tu mamá. Año 1990, Laguna Beach, California. Aún no estabas vos”, comento el primo de Marcelo sobre la fotografía donde se lo ve caminando junto a su primera esposa.

La foto retro de Luciano "El Tirri". (Foto: Instagram @lucianotirri)

LA HISTORIA DE AMOR DE EL TIRRI Y MAARIANA TÉVEZ

Luciano “El Tirri” Giugno y a Mariana Tévez se conocieron gracias a la música. En ese entonces, el primo de Marcelo Tinelli tocaba con Los Fabulosos Cadillacs, la banda que integró desde su fundación en 1985 hasta 1990. En una reunión, Leo Dan —padre de Mariana— los introdujo con una frase simple: “Les presento a mi hija”.

El Tirri recuerda que su reacción fue inmediata. “Yo pensé: ‘¡Wow!’ Le puse el ojo y 12 meses después nos estábamos casando”, contó tiempo atrás. Finalmente, se casaron en California, donde nació Katerina, la mayor de las tres hijas del músico.

(Foto: Instagram @lucianotirri)

Además de compartir la fotografía con su padre, Katerina se la envió a su madre quien la publicó en sus redes junto a la frase “Divinos recuerdos”. Luego, subió otra postal familiar de esa misma época donde se los ve muy jóvenes, posando junto a una Katerina pequeña. “The good ol’ days in Cali”, escribió Mariana junto a la publicación que también compartió El Tirri en sus historias de Instagram.