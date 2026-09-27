Coco Sily sorprendió este domingo a Juana Viale y Jimena Monteverde durante Almorzando con Juana al contarles un insólito sueño que había tenido con ellas. El relato fue tan particular que terminó generando una inesperada propuesta a la conductora y la chef.

Todo ocurrió durante el comienzo del programa, cuando Jimena Monteverde se sumó a la mesa para presentar sus platos y comenzó a conversar con Juana. En medio del clima distendido, Coco Sily tomó la palabra y lanzó una inesperada confesión: “¿Sabés que soñé con las dos? Me acordé ahora”, dijo.

La revelación despertó inmediatamente la curiosidad de las dos mujeres. Monteverde fue directamente al punto y le preguntó si en el sueño habían aparecido desnudas. Sily primero lo negó, aunque finalmente aclaró que las había imaginado “solo con delantal”, lo que provocó las risas de todos los presentes.

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EL SUEÑO DE COCO SILY QUE PODRÍA CONVERTIRSE EN PROGRAMA

Según contó el actor, en su sueño Juana Viale y Jimena Monteverde conducían juntas un programa nocturno con una temática relacionada con la cocina, aunque no se trataba precisamente de un ciclo gastronómico tradicional. “Como que era una cosa medio de cocina, pero poca cocina”, explicó Sily.

El humorista también describió el particular estilo que tenía ese programa imaginario y aseguró que las veía “un poco picada y picante”. Pero hubo un detalle que terminó de llamar la atención de la mesa: según su sueño, el ciclo alcanzaba “como veinte puntos de rating”. La cifra sorprendió a Juana, que inmediatamente tomó nota de la posibilidad.

Coco Sily, Juana Viale y Jimena Monteverde (Fotos: capturas eltrece)

La idea dejó de ser solamente un sueño cuando Monteverde le preguntó a Viale: “Pensalo, ¿lo hacemos?”. La conductora respondió afirmativamente y hasta imaginaron cómo podría ser el formato. Sily planteó que deberían conducirlo solamente ellas dos, mientras que la chef propuso que fuera un programa grabado y emitido después de las diez de la noche. Así, lo que comenzó como una curiosa anécdota de Coco Sily terminó convirtiéndose en una inesperada idea televisiva que hizo reír a toda la mesa. Atención gerencia de programación.

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