Coco Sily atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: tras dos años de relación, se casó con Chini Meza y recién empieza a disfrutar su vida de recién casado.

Pero en medio de la alegría, vivió una situación insólita que él mismo comparó con un sketch de humor… aunque fue completamente real.

El conductor contó en radio Pop que está en tratamiento por una diverticulitis aguda, una condición que ya le trajo algunas complicaciones. “El fin de semana se complicó un poco y mi cirujano me dijo: ‘andate a la guardia’”, relató. Todo parecía un control de rutina: estudios, laboratorio y a esperar resultados.

Hasta que una médica ingresó seria, con papeles en la mano, clavándole una frase que lo dejó en shock:“Detectamos que tenés una insuficiencia renal… te voy a internar.”

Coco Sily.

Según Sily, en ese instante su mente se llenó de imágenes catastróficas:“Me empezaron a aparecer flashes: sentado en un sillón de diálisis, cuatro horas… ¿qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio. ¿Quién viene?”, contó con humor, aunque el susto había sido real.

DEL PÁNICO AL ALIVIO EN CUESTIÓN DE MINUTOS

Justo cuando la angustia empezaba a tomar fuerza, entró en escena un médico joven —o como lo definió Coco, “un mediquito de 28 años”— que soltó la verdadera noticia:“Le hicieron mal los análisis”.

Nada de insuficiencia renal, nada de internación urgente: solo un error de laboratorio que generó el peor de los miedos. Mientras uno lo distraía con charla, otro le retiraba las canalizaciones como si nunca hubieran existido.

Ya en el auto, el alivio fue total y llegó el momento de procesarlo. “Ahí nos empezó a caer la ficha de todo lo que habíamos hecho”, reflexionó.