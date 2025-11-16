Coco Sily y Chimi Meza coronaron su historia de amor con una emotiva boda celebrada este domingo en Berazategui, tras casi dos años de relación. El humorista había contado en septiembre que le había propuesto matrimonio a su pareja y que la celebración sería “a lo grande”. Finalmente, ambos dieron el “sí, quiero” este 16 de noviembre a las 13, en una ceremonia cargada de emoción ante familiares y amigos.

La pareja, que se conoció trabajando en la radio, enfrentó desde el inicio diferencias de edad —ella es 22 años menor— que nunca fueron un impedimento para su vínculo. Su historia comenzó poco después de la separación de Sily de Caramelito Carrizo. Este domingo realizaron una ceremonia religiosa donde intercambiaron alianzas y se dedicaron profundas palabras de amor. “Vamos a hacer un casamiento casamiento, con salón, fiesta…”, había anticipado el conductor.

Luego de formalizar la unión, los recién casados celebraron con un gran festejo rodeados de seres queridos. Entre los invitados se destacaron figuras del espectáculo como Miguel Ángel Rodríguez, Mariano Iúdica, Carla Conte, Diego Pérez, Daniel Aráoz, Javier Calamaro y Roly Serrano, quienes acompañaron a la pareja en su día más especial. Las fotos del casamiento reflejaron la alegría compartida y el ambiente festivo que marcó la jornada.

Leé más:

Enfurecidos: Coco Sily y su novia fueron estafados por una app

LAS FOTOS DEL CASAMIENTO DE COCO SILY CON CHIMI MEZA

Chimi Meza llegó en un descapotable pese a la lluvia (Foto: Movilpress)

Coco Sily (Foto: Movilpress)

Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Javier Calamaro y su esposa Paola Montes de Oca (Foto: Movilpress)

Roly Serrano (Foto: Movilpress)

Daniel Aráoz y su esposa Renata Morini. (Foto: Movilpress)

Pity Fernández y su pareja (Foto: Movilpress)

Mariano Iúdica con Romina Propato (Foto: Movilpress)

Diego Pérez y su esposa Mariela (Foto: Movilpress)

Miguel Ángel Rodríguez junto a Marcela Gargano (Foto: Movilpress)

Carla Conte y Ezequiel Corbo (Foto: Movilpress)

Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

El salón en el que Coco Sily y su esposa celebran el casamiento (Foto: Movilpress)

Leé más:

Caramelito Carrizo se casará con el papá de sus hijos tras su romance con Cocy Sily: el motivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.