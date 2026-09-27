Fabiana Araujo y Marcelo Dimini dieron el sí este sábado 26 de septiembre en una emotiva ceremonia civil realizada en SOMMA, el exclusivo rooftop ubicado frente al Hipódromo de Palermo. Sin embargo, en medio de la emoción y los preparativos para uno de los momentos más importantes de la celebración, el empresario protagonizó un inesperado blooper: ¡se olvidó las alianzas en el hotel!

La pareja había elegido con especial dedicación los anillos que simbolizarían su unión y que tenían una inscripción relacionada con el amor que se profesan. Pero cuando llegó el momento de intercambiarlos durante la ceremonia, descubrieron que las alianzas no habían llegado al lugar de la boda junto con ellos.

El olvido pudo haber generado un verdadero momento de tensión, pero finalmente encontraron una solución de emergencia. Para poder continuar con la ceremonia, utilizaron el cintillo de compromiso y así pudieron concretar uno de los momentos más esperados de la celebración. Las fotos exclusivas de Ciudad.com.ar registraron distintos momentos de esta particular boda.

UNA BODA SOÑADA CON UN BLOOPER INOLVIDABLE

Más allá del imprevisto, Fabiana y Marcelo vivieron una jornada cargada de emoción y rodeados por sus seres queridos. La ceremonia tuvo lugar al atardecer y contó con la presencia de familiares, amigos y figuras vinculadas al mundo del espectáculo y la moda, que acompañaron a la pareja en este día tan especial.

Fabiana eligió para la ocasión un diseño de Mario Vidal, de Iara, acompañado por joyas de Giovanna Di Firenze. También contó con la participación de sus damas de honor, Karen Reichardt, Marcela Rottgardt, Cecilia Bruzzone y Valeria Valle. Para continuar con los festejos, la conductora realizó además un segundo cambio de vestuario.

Después de la ceremonia llegó el momento de celebrar. La pareja y sus invitados bailaron durante toda la noche en una fiesta íntima y descontracturada, con el Hipódromo de Palermo como escenario. Y aunque las alianzas quedaron olvidadas en el hotel, el insólito episodio terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas de una boda que Fabiana Araujo y Marcelo Dimini seguramente no olvidarán.