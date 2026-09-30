Luar La L, una de las figuras más destacadas de la nueva generación del trap y la música urbana puertorriqueña, llega a Buenos Aires para presentarse el próximo 14 de noviembre en Club Museum.

Con una identidad artística construida entre el trap, el reggaetón, el drill y el rap, Luar La L —Raúl Armando del Valle Robles— se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la escena urbana latinoamericana. Nacido en Carolina, Puerto Rico, en 2000, comenzó su recorrido musical participando en batallas de freestyle durante su adolescencia, antes de desarrollar una carrera profesional que rápidamente trascendió las fronteras de Puerto Rico.

Luar La L llega a Buenos Aires (foto de prensa)

Su propuesta se caracteriza por una lírica directa, una marcada identidad callejera y una versatilidad que le permitió moverse entre distintos sonidos de la música urbana. Su debut discográfico llegó con L3tra, en 2020, un proyecto que incluyó canciones como “Caile”, “Side Bitch” y “Figura Pública” y que marcó el comienzo de una etapa de fuerte crecimiento internacional.

A ese trabajo le siguieron Subiendo de Precio (2021), L3tra Platinum Reloaded y L3tra 2 (2022), consolidando un catálogo que combina producciones solistas con colaboraciones junto a algunos de los principales referentes de la escena urbana.

Entre sus canciones más escuchadas se encuentran “Caile”, “YOGURCITO Remix”, “No Te Quieren Conmigo”, “ETA - RMX”, “Teléfono Nuevo”, “Bonnie and Clyde - Remix”, “100 Millones” y “Dame La Verde”, temas que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Uno de los hitos de su carrera llegó en 2023, cuando participó junto a Bad Bunny en “Teléfono Nuevo”, incluida en el álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana. La colaboración amplió aún más su alcance internacional y lo posicionó dentro del mapa de artistas de la nueva generación urbana puertorriqueña.

En diciembre de 2025 presentó SOBR3NATURAL, su más reciente álbum de larga duración, un proyecto de 12 canciones que profundiza en el universo musical que el artista viene construyendo desde sus primeros trabajos. El disco cuenta con participaciones de artistas de la escena urbana y fue lanzado bajo distribución de Warner Music Latina.

Durante 2026, Luar La L continuó ampliando su catálogo con nuevos lanzamientos y colaboraciones. Entre ellos se encuentra “Contigo Na Más - Remix”, junto a Ozuna, Hades66, Jay Wheeler, Bryant Myers, Dei V y ROA, estrenado en junio, y “GANAS REMIXXX”, junto a De La Rose y Blessd, lanzado en septiembre.

Actualmente, supera los 3.400 millones de reproducciones globales y cuenta con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que reflejan el alcance que alcanzó su música dentro y fuera de Puerto Rico.

Ahora, Luar La L llega a la Argentina para encontrarse con el público de Buenos Aires y llevar al escenario de Club Museum una propuesta que recorre los distintos momentos de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta sus producciones más recientes.

La cita será el 14 de noviembre de 2026 en Club Museum, Buenos Aires, en una noche dedicada al trap y la música urbana.