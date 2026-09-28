Marc Anthony vuelve a la Argentina y la expectativa por su regreso ya quedó reflejada en la venta de entradas. El artista puertorriqueño se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 28 y 29 de octubre, en el marco de su nueva gira internacional.

La primera fecha, prevista para el 28 de octubre, ya está completamente agotada. Ante la enorme demanda, los fanáticos tendrán una nueva oportunidad de disfrutar en vivo al cantante el 29 de octubre, con entradas disponibles en venta general.

Los tickets para el segundo show pueden adquirirse a través de Movistar Arena. Además, hay 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Nación.

Marc Anthony vuelve a la Argentina

Marc Anthony, considerado uno de los máximos exponentes de la salsa a nivel mundial, regresa al país para reencontrarse con un público con el que mantiene una relación especial.

El cantante ya realizó ocho visitas oficiales a la Argentina, donde construyó un vínculo con sus seguidores que se mantiene vigente después de más de tres décadas de trayectoria.

Marc Anthony: una carrera marcada por la salsa y los grandes éxitos

Nacido en Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz, conocido mundialmente como Marc Anthony, se convirtió en uno de los artistas de salsa más exitosos de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera obtuvo decenas de certificaciones de oro y platino, además de alcanzar 108 canciones en el número uno de distintos rankings de Billboard, consolidando su influencia dentro de la música latina.

Marc Anthony

Además de su faceta musical, Marc Anthony desarrolló una carrera como actor y participó en películas como In the Heights, Man on Fire y El Cantante.

También es fundador de Magnus, una compañía de representación de artistas latinos.

Marc Anthony y sus colaboraciones con grandes artistas

Marc Anthony y Nadia Ferreira, su esposa de 27 años. Foto: Instagram @nadieferreira

A lo largo de su extensa trayectoria, Marc Anthony compartió canciones y proyectos con algunas de las principales figuras de la música latina e internacional.

Entre los artistas con los que trabajó se encuentran Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros.

En 2023, además, recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al ser incorporado al Paseo de la Fama de Hollywood.

Marc Anthony en el Movistar Arena: fechas y entradas