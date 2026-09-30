Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el pasado 18 de septiembre, y este miércoles 30 de septiembre difundieron un nuevo parte médico sobre la evolución de su salud.

Según el comunicado firmado por el director médico de la institución, Dr. Enrique Echagüe, la conductora se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación y en franca mejoría.

Nuevo parte médico de la salud de Mirtha Legrand (Foto: Sanatorio Mater Dei).

El parte médico señala que Mirtha permanece en una habitación común, acompañada por sus familiares. Además, destacaron que la familia agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días. “Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, informaron.

CUÁNDO HABRÁ UN NUEVO PARTE MÉDICO DE LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND

De acuerdo con el comunicado oficial de la clínica, si no se producen cambios en el estado de salud de Mirtha Legrand, el próximo parte médico será difundido el viernes 2 de octubre.

De esta manera, el nuevo informe confirma una evolución favorable de la conductora luego de la internación que había generado preocupación entre sus seguidores y el ambiente artístico.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

NOTICIA EN DESARROLLO...