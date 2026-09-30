El 26 de septiembre, Lali Espósito volvió a presentarse en el Estadio de River Plate y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi. La escena no pasó inadvertida para Cazzu, quien tuvo un gesto con la cantante que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

En el marco de su tercer show del año en River, Lali recibió a Tini sobre el escenario. Las dos artistas aparecieron vestidas de novias, en un año en el que ambas se casarán con sus respectivas parejas, y sorprendieron al público con una interpretación de “Like a Virgin”.

Tini Stoessel y Lali Espósito. (Foto: @tinistoessel)

El momento también contó con la explosiva participación de Marilina Bertoldi.

El gesto de Cazzu con Lali tras su histórico encuentro con Tini en River (capturas de Instagram)

Luego, Lali y Tini interpretaron “1Amor”, actuación que terminó de desatar la euforia entre los miles de espectadores que colmaron el estadio.

Las imágenes del encuentro no tardaron en viralizarse y llegaron hasta Cazzu. La cantante jujeña decidió sumarse a la repercusión de una manera muy particular.

El gesto de Cazzu con Lali tras su histórico encuentro con Tini en River (capturas de Instagram)

El gesto de Cazzu con Lali Espósito tras su encuentro con Tini

Mientras se prepara para presentarse en su provincia natal, Cazzu compartió en Instagram una fotografía en la que se la puede ver luciendo una remera con una foto del icónico encuentro de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi.

La artista se encuentra ensayando para su presentación en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, un show especial para la cantante que conecta su presente artístico con sus raíces y con la identidad que atraviesa su último trabajo, Latinaje.

El amoroso gesto de Cazzu no pasó inadvertido para Lali, quien decidió repostear la publicación en sus propias historias de Instagram. Además, acompañó la imagen con un emoji de corazón en llamas, dejando en claro su cariño y reconocimiento hacia la artista.

El gesto de Cazzu con Lali tras su histórico encuentro con Tini en River (capturas de Instagram)

Lali y Tini protagonizaron un momento que trasciende la música

La unión sobre el escenario de las artistas, en el mega show que brindó Lali, fue tan solo una muestra del gran momento que vive el pop argentino, con dos de sus máximas referentes compartiendo escenario y demostrando amor, admiración y generosidad.

A ellas se sumó ahora Cazzu, con un gesto que volvió a poner en primer plano el compañerismo entre las artistas.