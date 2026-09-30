A pocas semanas de su salida de la casa de Gran Hermano, Luana Fernández se animó a un importante cambio de look y dejó la transformación a manos de, ni más ni menos, que de Emma Vich, otro exparticipante del reality.
A través de las redes sociales, el peluquero compartió un video donde muestra el gran cambio de la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada. “Cambio de look para Luana. Vich hair”, escribió en la publicación de Instagram.
En las imágenes se puede ver la transición entre el antes y el después y se puede escuchar la reacción de Luana: “¡Ay, amo! ¡Amigo, me encanta!”. Entre sus seguidores, se hicieron escuchar los elogios y felicitaciones por el cambio.
LUANA FERNÁNDEZ CELEBRÓ HABER CONSEGUIDO EL TRABAJO DE SUS SUEÑOS
Luana Fernández no ganó Gran Hermano: Generación Dorada, pero su paso por el reality de Telefe sí le abrió nuevas puertas. A pocos días de haber salido de la casa, la exparticipante anunció con enorme felicidad cuál será su próximo desafío laboral y sorprendió a sus seguidores.
La joven, que llegó hasta el cuarto puesto del certamen, fue confirmada como una de las nuevas integrantes de Sex, la exitosa obra teatral de José María Muscari. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales, donde la producción le dio la bienvenida al espectáculo.
“La más fuega de la Casa más Famosa, llega a Sex. Bienvenida a la troupe”, anunciaron desde la cuenta oficial de la obra. “Voy a estar en Sex, estoy refeliz. Muscari, gracias. Y gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”, expresó ella en diálogo con Guillo TV.