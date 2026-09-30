A pocas semanas de su salida de la casa de Gran Hermano, Luana Fernández se animó a un importante cambio de look y dejó la transformación a manos de, ni más ni menos, que de Emma Vich, otro exparticipante del reality.

A través de las redes sociales, el peluquero compartió un video donde muestra el gran cambio de la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada. “Cambio de look para Luana. Vich hair”, escribió en la publicación de Instagram.

En las imágenes se puede ver la transición entre el antes y el después y se puede escuchar la reacción de Luana: “¡Ay, amo! ¡Amigo, me encanta!”. Entre sus seguidores, se hicieron escuchar los elogios y felicitaciones por el cambio.

El cambio de look de Luana Fernández a cargo de Emma Vich (Video: Instagram @vich.hair)

LUANA FERNÁNDEZ CELEBRÓ HABER CONSEGUIDO EL TRABAJO DE SUS SUEÑOS

Luana Fernández no ganó Gran Hermano: Generación Dorada, pero su paso por el reality de Telefe sí le abrió nuevas puertas. A pocos días de haber salido de la casa, la exparticipante anunció con enorme felicidad cuál será su próximo desafío laboral y sorprendió a sus seguidores.

(Foto: Instagram @luanafernandezok_)

La joven, que llegó hasta el cuarto puesto del certamen, fue confirmada como una de las nuevas integrantes de Sex, la exitosa obra teatral de José María Muscari. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales, donde la producción le dio la bienvenida al espectáculo.

“La más fuega de la Casa más Famosa, llega a Sex. Bienvenida a la troupe”, anunciaron desde la cuenta oficial de la obra. “Voy a estar en Sex, estoy refeliz. Muscari, gracias. Y gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”, expresó ella en diálogo con Guillo TV.