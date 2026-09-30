Tras el blanqueo de su relación en las redes sociales, La Joaqui y Tiago PZK volvieron a mostrarse cerca de un avión. La cámara de Ciudad captó a la flamante pareja, aunque Luck Ra afirme lo contrario, en el Aeropuerto de Ezeiza, a punto de embarcarse rumbo a una mini luna de miel.

La pareja apareció muy unida frente a los medios que los esperaban en Ezeiza, y allí ella contó que se iban “por trabajo”, sin aclarar mucho más al respecto. De muy buena onda, La Joaqui y Tiago hicieron el “check in” y luego subieron a Migraciones para hacer los trámites correspondientes antes de partir.

Ambos se mostraron muy mimosos en todo momento y, cuando no estaban de la mano, se abrazaban para mostrar su amor al mundo antes de emprender esta mini luna de miel combinada con el trabajo que los espera en Medellín.

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LAS FOTOS DE LA JOAQUI Y TIAGO PZK ANTES DE SU PARTIDA A MEDELLÍN PARA UNA MINI LUNA DE MIEL

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

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