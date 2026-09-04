Cazzu se prepara para dar el show más importante de su carrera en Jujuy, su tierra natal. El próximo 3 de octubre, la artista se presentará por primera vez en un estadio propio en el Estadio 23 de Agosto, en un hito que conecta su presente internacional con las raíces que inspiraron “Latinaje”.

Tras recorrer Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica con su gira, Cazzu eligió que este momento bisagra de su carrera sucediera en su provincia natal. La puesta será la más grande que haya realizado como artista y representa mucho más que una nueva fecha de “Latinaje en Vivo”: es el regreso a la tierra donde comenzó a construir su identidad artística.

Cazzu y su emotivo mensaje a un mes del show más importante de su carrer (Video de prensa/Instagram)

En un video grabado especialmente para sus redes sociales, Cazzu explicó con sus propias palabras por qué este show tenía que suceder en Jujuy. Una frase resume el significado de este regreso: “Una va a todos lados con sus raíces a cuestas, ¿cómo sabría quién soy si me olvido de dónde vengo?”.

La definición sintetiza el vínculo de la artista con su tierra y con el universo de “Latinaje”, el álbum que recupera sonidos, poesía y elementos de la cultura latinoamericana.

Cazzu habló a un mes de su show en el estadio más importante de su carrera (foto de prensa)

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera

El show del 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto será el primer estadio de la carrera de Cazzu y reunirá a miles de personas que la acompañan desde sus comienzos.

El desembarco en Jujuy llega en medio de una etapa de fuerte expansión internacional. “Latinaje en Vivo” ya recorrió Estados Unidos y México, con miles de entradas vendidas y más de diez ciudades con localidades agotadas. Luego, la artista continuó su recorrido por Latinoamérica con presentaciones en Bolivia y tiene previstas nuevas fechas en Guatemala y Costa Rica.

Después de su paso por Jujuy, la gira continuará por Montevideo y España, donde Cazzu tiene programadas cuatro presentaciones entre Madrid y Barcelona en noviembre, algunas de ellas con entradas agotadas.

La elección de Jujuy no es casual. “Latinaje” está atravesado por los sonidos, la poesía y la cultura ancestral latinoamericana, elementos profundamente vinculados con la identidad de la provincia y con las raíces de la artista.

Así, después de llevar su música a importantes escenarios del mundo, Cazzu regresa a casa para protagonizar el que será el primer estadio de su carrera. Una noche que promete convertirse en uno de los grandes hitos de su trayectoria.

Cazzu habló a un mes de su show en el estadio más importante de su carrera (foto de prensa)

NOCHES DE LATINAJE

Cazzu estrenó la segunda entrega de “Noches de Latinaje” con “Yo Soy María”, la obra de Astor Piazzolla que formó parte de uno de los momentos especiales de “Latinaje en Vivo”.

La interpretación fue registrada el pasado 28 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, durante el último de los shows que Cazzu presentó en el estadio.

“Noches de Latinaje” es una serie de diez interpretaciones grabadas durante la gira en diferentes ciudades y países, que busca llevar más allá del escenario algunos de los momentos únicos que formaron parte de sus shows durante 2025 y 2026. Cada 15 días se estrenará una nueva entrega.

La serie comenzó con “Si Una Vez”, la emblemática canción de Selena, interpretada por Cazzu junto a A.B. Quintanilla, hermano de la artista y figura fundamental detrás de su obra. El registro fue realizado el 12 de mayo en el 713 Music Hall de Houston, Texas, durante el tramo estadounidense de la gira.

PRÓXIMAS FECHAS — LATINAJE EN VIVO 2026

17 Enero - Festival Jesús María - Córdoba, Argentina

25 Enero - Festival Cosquín Folklore - Córdoba, Argentina

22 Febrero - Fiesta de la manzana - General Roca, Río Negro, Argentina

28 Febrero - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

07 Marzo - Festival Isle Of Light - Santo Domingo, República Dominicana

03 Abril - Semana de la cerveza - Paysandú, Uruguay

23 Abril - The Chicago Theatre - Chicago AGOTADO

25 Abril - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV

28 Abril - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ AGOTADO

30 Abril – San Jose Civic - San Jose, CA AGOTADO

01 Mayo – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA AGOTADO

02 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

03 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

06 Mayo – Infosys Theater at Madison Square Garden – New York, NY AGOTADO

08 Mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX AGOTADO

09 Mayo – The Pavillion at Toyota Music Factory – Irving, TX

10 Mayo – 713 Music Hall – Houston, TX AGOTADO

12 Mayo - 713 Music Hall - Houston, TX

14 Mayo - El Paso Country Coliseum - El Paso, TX AGOTADO

16 Mayo - Tecate Emblema - CDMX, México

18 Mayo - Teatro Josefa Ortiz de Dominguez - Querétaro, México AGOTADO

21 Mayo - Hard Rock Live - Hollywood, FL

05 Agosto - Makro Arena - Santa Cruz, Bolivia AGOTADO

07 Agosto - Teatro Al Aire Libre - La Paz, Bolivia AGOTADO

08 Agosto - Fexco Arena - Cochabamba, Bolivia AGOTADO

18 Septiembre - Parque de la Industria - Guatemala

19 Septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica

21 Septiembre - Festival Urbano - Moreno, Argentina

3 Octubre - Estadio 23 de agosto - Jujuy, Argentina

11 Octubre - Harlem Festival - Santa Fe, Argentina NUEVA FECHA

24 Octubre - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

31 Octubre - La Creepy Halloween - Santa Fe, Argentina

21 Noviembre - República Folklore - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA

25 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España AGOTADO

26 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España ÚLTIMOS TICKETS

29 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO

30 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO