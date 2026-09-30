Después de atravesar una nueva internación, Denisse González mostró cómo se encuentra tras realizarse una punción de médula y llevó tranquilidad a sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano compartió varias fotos desde el hospital y contó que el procedimiento salió bien.

La joven, que en agosto fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), mostró su estado después de la punción y publicó un video en el que explicó cómo fueron estos últimos meses: “Hace poco estuve tres semanas internada y a raíz de eso se me ocurrió algo: me abrí un canal de YouTube. Para los que no me conocen, soy Denisse González, tengo veinticuatro años y trabajo con las redes sociales”, comenzó relatando.

Luego explicó que el diagnóstico de PTI modificó por completo su rutina: “En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”.

Foto: Captura de video de Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

A pesar de las dificultades, Denisse decidió darle un giro positivo a la situación y anunció un desafío personal que documentará durante los próximos meses: “Y como siempre, hay que sacarle algo positivo a lo que nos pasa, yo decidí hacer un reto de cuatro meses”, explicó.

El desafío incluye cambios en distintos aspectos de su rutina diaria: “Cuatro meses tomando dos litros de agua por día, cuatro meses sin fumar, cuatro meses sin alcohol, cuatro meses comiendo saludable y, obviamente, entrenando la mayor cantidad de días”.

La joven también aclaró que todavía continúa atravesando el proceso médico y que su actividad dependerá de la evolución de sus análisis: “Todavía no me curé, pero mientras los análisis de cada semana den bien, puedo seguir con mi vida y eso es exactamente lo que pienso hacer”, afirmó.

“En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo”.

Además, adelantó que mostrará tanto los momentos buenos como aquellos más difíciles: “Quiero mostrarles el proceso completo, los días buenos, los días malos, cuando no tenga ganas de levantarme, cuando esté de mal humor”.

Y dejó una contundente reflexión sobre esta nueva etapa: “Tengan en cuenta que esto puede salir bien como puede salir mal, pero yo quiero ver personalmente hasta cuánto puedo llegar a cambiar mi cuerpo y mi vida en tan solo cuatro meses”.

Para cerrar, recurrió a una frase de Moria Casán: “Como dice Moria: ‘hay que entrar en el agujero para salir del agujero’. Yo ya entré, ahora toca salir”.

“Como dice Moria Casán: ‘hay que entrar en el agujero para salir del agujero’. Yo ya entré, ahora toca salir”.

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INTERNARON POR TERCERA VEZ A DENISSE GONZÁLEZ Y LE REALIZARÁN UNA PUNCIÓN DE MÉDULA: “TOCA SEGUIR INVESTIGANDO”

Denisse González volvió a preocupar a sus seguidores al contar que fue internada por tercera vez debido al cuadro de salud que atraviesa desde hace varios meses. La exparticipante de Gran Hermano compartió un video desde la clínica y reveló que los médicos avanzarán con nuevos estudios para intentar determinar qué sucede con sus plaquetas.

A través de sus redes sociales, Denisse publicó imágenes de su internación y escribió un mensaje que encendió nuevamente las alarmas: “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”.

Lejos de ocultar el difícil momento que atraviesa, la influencer explicó que los médicos continúan buscando respuestas: “Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

Y, pese a la preocupación, intentó mostrarse positiva frente a sus seguidores: “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”, expresó.

Como en las anteriores internaciones, Bautista Mascia acompaña a Denisse durante este difícil proceso. La pareja, que se conoció en el reality de Telefe, lleva varios años de relación y él estuvo muy cerca de ella durante los momentos más complejos de su enfermedad.

Denisse González: “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”.

Al ver la publicación que hizo Denisse desde la clínica, Bautista le dejó un breve pero contundente mensaje en los comentarios: “Las veces que sea necesario”. La respuesta del cantante recibió rápidamente cientos de “me gusta” y reflejó, una vez más, el acompañamiento que viene teniendo con su novia durante este proceso.

¡Que se recupere pronto!