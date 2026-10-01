A 62 años de la primera publicación de Mafalda, este jueves 1 de octubre comenzó en el Centro Cultural Recoleta la experiencia “Mafalda inmersiva”, un recorrido que invita a adentrarse en el universo creado por Quino. La muestra, que luego de su paso por Argentina iniciará una gira por Europa y Latinoamérica, propone un viaje por la obra del recordado historietista a través del arte y la tecnología.

La experiencia ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 13 salas temáticas y combina animaciones realizadas a partir de los dibujos originales, video mapping, proyecciones 360°, sonido envolvente, realidad virtual multiusuario, instalaciones interactivas y esculturas de los personajes en tamaño real. El recorrido, que dura aproximadamente una hora, busca recuperar los diálogos, ocurrencias y reflexiones de Mafalda desde una propuesta completamente diferente.

El estreno reunió a numerosas figuras del espectáculo, la televisión y la cultura, que se acercaron a conocer la propuesta. Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Teresa Calandra, Boy Olmi, Carola Reyna, María Belén Ludueña, Miguel Rep, Peto Menahem, Marcos Gorbán, Marcelo Polino, Nacha Guevara, Cata D’Elía, Lola Cordero, Mónica Salvador, Sebastián Wainraich, Roberto García Moritán, Iliana Calabró y Marcela Baños, entre muchos otros.

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LOS FAMOSOS FUERON A VER “MAFALDA INMERSIVA”: QUIÉNES ESTUVIERON EN EL ESTRENO

Nacha Guevara (Foto: Movilpress)

Iliana Calabró (Foto: Movilpress)

Cata D´Elía (Foto: Movilpress)

Teresa Calandra (Foto: Movilpress)

Marcela Baños (Foto: Movilpress)

Lola Cordero y Mónica Salvador (Foto: Movilpress)

Iliana Calabró (Foto: Movilpress)

Sebastián Wainraich (Foto: Movilpress)

Marcelo Polino y Nacha Guevara (Foto: Movilpress)

María Belén Ludueña (Foto: Movilpress)

Boy Olmi y Carola Rena (Foto: Movilpress)

Marcos Gorbán y Peto Menahem (Foto: Movilpress)

Miguel REP (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Roberto García Moritán (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

La legión de famosos que fue a conocer “Mafalda inmersiva” (Foto: Movilpress)

Boy Olmi, Peto Menahem, César Bordón, Jean Pierre Noher y Marcos Gorbán (Foto: Movilpress)

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