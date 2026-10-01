Juli Poggio quedó en el centro de los rumores después de que circularan imágenes y versiones que la vinculaban sentimentalmente con Luck Ra, su compañero en MasterChef Celebrity.

Ante la repercusión, la influencer habló de su presente amoroso y se refirió a su relación con Fabrizio Maida.

Julieta Poggio rompió el silencio sobre su supuesto romance con Luck Ra (fotos de Instagram)

Qué dijo Julieta Poggio del rumor de romance con Luck Ra

En diálogo con A la Barbarossa, Poggio explicó por qué se la vio cerca del cantante cordobés durante las grabaciones del reality y negó que entre ellos haya ocurrido algo.

“¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente, después de que cocinás, lo único de lo que hablás es del plato. Hablamos de cómo había quedado, qué le podríamos haber puesto. No quiero spoilear mucho. Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él”, aclaró.

La ex Gran Hermano también recordó que conoce a Luck Ra desde hace varios años, cuando compartieron el videoclip de La Morocha, y remarcó que entre ellos existe una buena relación.

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha’, y siempre nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”, sostuvo.

Julieta Poggio junto a Fabrizio Maida, su novio. Crédito Instagram

Julieta Poggio, felizmente en pareja con Fabrizio

Luego, la conversación giró hacia su situación sentimental. Julieta confirmó que continúa en pareja con Fabrizio Maida y explicó que ambos mantienen una relación abierta.

“Tengo pareja abierta, pero no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”, expresó Poggio, dejando en claro que la modalidad de su relación no implica que exista un vínculo amoroso con Luck Ra.

Gustavo Méndez aseguró que Luck Ra está de novio

Pero las versiones sobre el cantante cordobés volvieron a aparecer minutos después. Gustavo Méndez aseguró que Luck Ra está de novio desde hace aproximadamente un mes, aunque evitó revelar quién es la joven.

La información generó una reacción inmediata de Moria Casán, quien, al hacerse eco del comentario, preguntó: “¿Julieta Poggio?”.

De esta manera, la influencer volvió a descartar la posibilidad de un romance con Luck Ra y habló públicamente de su relación con Fabrizio Maida, dejando claro que, pese a tener una pareja abierta, eso no significa que exista algo más con su compañero de MasterChef Celebrity.