Luck Ra protagonizó un tenso momento en vivo cuando fue abordado por Pía Shaw desde Telefe. El cantante cordobés, que actualmente participa de MasterChef Celebrity, fue consultado sobre el conflicto que mantiene con Tiago PZK luego de que este confirmara su romance con La Joaqui.

Las recientes declaraciones de Tiago PZK volvieron a poner el enfrentamiento en el centro de la escena. El cantante aseguró que está en pareja con La Joaqui, respondió a las acusaciones de Luck Ra y contó que le había enviado varios mensajes que no fueron respondidos.

En ese contexto, Pía Shaw, desde A la Barbarossa, aprovechó el móvil con Luck Ra para preguntarle por las declaraciones de Tiago. Sin embargo, el cuartetero dejó en claro rápidamente que no quería hablar del tema y terminó abandonando la nota en pleno vivo.

Luck Ra se calentó con Pía Shaw y abandonó el móvil en vivo

LUCK RA SE CALENTÓ Y ABANDONÓ EL MÓVIL EN VIVO

Pía Shaw: -Primo, tengo dos preguntas para hacerte.

Luck Ra: -Es muy temprano.

Pía: -Tiago dijo que no le contestaste los mensajes, en una nota que dio recién.

Luck Ra: -No habíamos arreglado esto. Y no, no le contesté los mensajes. No tengo ganas de arreglar nada. Y él, si no me mandó los mensajes cuando estaba pasando esto, tampoco... Pero, basta, basta.

Pía: -Bueno, pero lo habló recientemente.

Luck Ra: -Estoy en MasterChef, no habíamos quedado en hablar sobre esto.

Pía: -No te enojes.

Luck Ra: -Es muy temprano.

Acto seguido, el cantante cordobés se quitó la cucaracha y se fue del móvil en vivo, visiblemente molesto por las preguntas sobre su conflicto con Tiago PZK.

“Primo, no fue mala onda”, intentó disculparse la notera de A la Barbarossa ante un Luck Ra que ya había decidido retirarse.

“No te preocupes”, le respondió el cantante al paso, antes de abandonar definitivamente el móvil.