Luego de blanquear su relación con La Joaqui, Tiago PZK habló por primera vez públicamente sobre el conflicto con Luck Ra y respondió a las declaraciones del cantante cordobés, quien lo había acusado de “traidor”.

Este 30 de septiembre, Tiago y La Joaqui fueron vistos juntos en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se mostraron muy unidos antes de embarcar. En medio de la cobertura de Desayuno Americano, el artista respondió varias preguntas sobre su romance y la situación con Luck Ra.

Qué dijo Tiago PZK sobre las acusaciones de Luck Ra

Uno de los cronistas fue directo y le preguntó a Tiago cómo tomaba que Luck Ra lo hubiera llamado “traidor”.

“Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”, respondió Tiago PZK.

El cantante también fue consultado por la relación que Luck Ra tenía con La Joaqui y por las presuntas deslealtades del cordobés.

En ese momento, Tiago prefirió no involucrarse en la intimidad de la expareja.

“Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás”, sostuvo.

Tiago PZK le respondió a Luck Ra tras ser acusado de “traidor” y fue contundente (captura de América TV)

Tiago PZK confirmó que Luck Ra ya no es su amigo

En medio de la seguidilla de preguntas, otro cronista quiso saber cómo era actualmente el vínculo entre los dos artistas.

“¿Vos lo considerás un amigo a él?”, le preguntaron. Tiago PZK fue contundente y respondió: “No”.

Además, cuando le preguntaron si su romance con La Joaqui y las acusaciones de Luck Ra habían afectado su imagen, el cantante dejó clara su postura.

“La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”, aseguró.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

El mensaje que Tiago PZK le mandó a Luck Ra

Por último, Tiago contó que intentó comunicarse con Luck Ra después de comenzar su relación con La Joaqui, pero que no obtuvo respuesta.

“Le mandé varios mensajes, él no me contestó”, reveló el cantante.

De esta manera, Tiago PZK se refirió públicamente al conflicto con Luck Ra luego de confirmar su romance con La Joaqui y dejó en claro que actualmente no considera al artista cordobés un amigo.