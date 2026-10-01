A horas de que la Justicia confirmara que Facundo Moyano rompió la perimetral para ver a escondidas a Candela Arizaga, se supo que el dirigente sindical cerró sus redes sociales, se fue del país y voló rumbo a Madrid, España.

Si bien esta noticia se sabía, ahora fue Mercedes Ninci quien aportó más información al caso. “Fuentes oficiales me informan que no hay registradas salidas de Facundo Moyano de la Argentina”, comentó la periodista en sus redes sociales.

“Consulté luego de las fotos publicadas del ex diputado en España. ¿Qué pasó? O salió ilegal o está en Argentina y la información es un error", deslizó Ninci, dejando la duda en sus redes sociales en base a su información.

No hay registro en Migraciones de la salida de Moyano del país (Foto: Instagram @mercedesninci1)

LOS DETALLES DEL VIAJE DE FACUNDO MOYANO

Horas atrás, en La mañana con Moria revelaron nuevos detalles sobre el viaje que realizó Facundo Moyano a España. Según contaron en el programa, el dirigente sindical viajó en primera clase rumbo a Madrid con tres valijas.

El periodista Roberto Antolín, desde España, aseguró tener información concreta sobre el paradero del exdiputado: “Moyanito se encuentra escondido en la casa de su exnovia, Natalia Cometto”, dijo sobre un departamento en Salamanca.